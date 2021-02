Alaba confirma su marcha del Bayern pero no revela su destino

Fútbol Internacional

Martes 16| 8:58 am





El defensa austriaco David Alaba confirmó este martes su marcha del Bayern Múnich pero no reveló su destino ya que "todavía" no lo ha "decidido".



"He decidido que haré algo nuevo después de la temporada y abandonar el Bayern. No ha sido una decisión fácil, fue difícil. Llevo más de 13 años aquí y tengo el club en el corazón", dijo Alaba en conferencia de prensa.



"No he decidido a dónde voy, ya se verá", respondió al ser interrogado sobre su futuro.



Alaba termina contrato a finales de esta temporada por lo que se irá del Bayern con la carta de libertad.



Su marcha ya se daba por hecha después de que el Bayern retirará su última oferta de renovación que no había sido aceptada por el jugador y sus asesores.



Alaba ha ganado 26 títulos con el Bayern, entre ellos dos Ligas de Campeones en 2013 y 2020, la primera jugando como lateral izquierdo y la segunda como central.



El jugador austríaco también se puede desempeñar en el centro del campo. / EFE