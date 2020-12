Remontada o Boca

Fútbol Internacional

Martes 8| 4:29 pm





Buenos Aires. Los argentinos de Boca Juniors y los brasileños de Internacional jugarán este miércoles en La Bombonera el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, con una ventaja mínima para los de Miguel Ángel Russo.

Tras el 0-1 que logró Boca Juniors como visitante, es el Inter de Abel Braga el que está obligado a remontar en territorio adverso para avanzar a cuartos de final, donde el ganador de esta eliminatoria se enfrentará al Racing argentino.



CON TODO BOCA



Russo pondrá toda la carne en el asador una vez más, aun a riesgo de quemar a algunos de sus jugadores por la falta de rotaciones.



El fin de semana, en la última jornada de la primera fase de la liga local argentina contra Talleres (0-0), el técnico de Boca apenas reservó titulares.



Sí tuvieron descanso Eduardo "Toto" Salvio y el veterano Carlos Tévez, autor del único gol del partido de ida que hasta el momento desnivela la balanza en favor del Xeneixe.



Otras figuras del cuadro argentino como los colombianos Sebastián Villa, Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Frank Fabra serán de la partida con toda probabilidad.



Cualquier empate le sirve a Boca, y un gol de los argentinos forzaría al Internacional a marcar tres goles para clasificarse, debido al valor de los tantos fuera de casa.



Russo destacó en la previa del encuentro a su joven volante Nicolás Capaldo, de 22 años, a quien consideró "un diamante en bruto" en el fútbol argentino.



Boca Juniors intentará brindarle la clasificación a uno de sus máximos ídolos históricos, Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre.



INTER, SIN MIEDO A UNA BOMBONERA VACÍA



Al contrario de lo que suele suceder en los choques continentales, en los que se acostumbra a recurrir al dicho popular que reza que La Bombonera no tiembla, sino que late, en este duelo no habrá más corazones que los de los jugadores.



Debido a la pandemia de covid-19 el imponente estadio porteño estará vacío, un impulso para el Inter a lograr la remontada.



Los de Porto Alegre creen que la falta de público puede jugar a su favor, y el centrocampista Patrick dijo que sin hinchada "es diferente".



"Es una gran oportunidad", aseveró.



El equipo que dirige Abel Braga tendrá el regreso de una de sus estrellas, Edenilson, quien estaba contagiado por covid-19.



El propio Braga se ausentó durante varios partidos al haber dado positivo por el nuevo virus, pero pudo viajar a Buenos Aires, e intentará revertir el rumbo incierto del equipo desde la marcha abrupta del anterior técnico, Eduardo Coudet, al Celta de Vigo.



Al once del Inter volverá el central argentino Víctor Cuesta, tras la suspensión que tenía, y otro compatriota suyo, el atacante Andrés D'Alessandro, intentará golpear a Boca en nombre de su exequipo, River Plate.



- Alineaciones probables:



Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo, Eduardo Salvio, Sebastián Villa; Edwin Cardona, Carlos Tévez.



Entrenador: Miguel Ángel Russo.



Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Uendel; Dourado, Edenilson, Patrick, Andrés D'Alessandro, Yuri Alberto; Thiago Gallardo.



Entrenador: Abel Braga.



Árbitro: El chileno Roberto Tobar.



Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera", de Buenos Aires, a las 21:30 horas de Argentina (0:30 GMT). EFE