Ter Stegen queda por fuera en la lista de Alemania

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, figura en la lista de convocados por Joachim Low, seleccionador alemán, en la que sobresale la ausencia de Marc Andre Ter Stegen, guardameta del Barcelona que reapareció el miércoles ante el Dinamo Kiev tras varios meses de baja con una actuación determinante.



No obstante, Kroos forma parte de un grupo que no participará en el partido amistoso ante República Checa el 11 de noviembre, y que se incorporará más tarde para los encuentros de la Liga de Naciones contra Ucrania y España.



La relación está formada por 25 jugadores de campo y cuatro porteros, como en las pasadas 'ventanas'. Alemania, tras medirse a los dechos en Leipzig el día 11, el 14 recibirá a ucrania en la misma ciudad y el 17 visitará a España en Sevilla.



Philipp Max (PSV Eindhoven) y Felix Uduokhai (Augusburgo) entran por primera vez en la lista, en tanto que Thilo Kehrer (PSG), Iklay Gundogan (Manchester City) y Leroy Sane (Bayern Múnich), vuelven a la citación. Respecto a la pasada convocatoria son bajas por distintos motivos Lukas Klostermann (RB Leipzig), Julian Draxler (PSG), Suat Serdar (Schalke), Emre Can (Borussia Dortmund), Niklas Sule (Bayern Múnich) y Kai Havertz (Chelsea).



Junto a Kross participarán tan solo en los partidos de la Liga de Naciones los jugadores del Bayern Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich y Leroy Sane, Matthias Ginter, del Borussia Mönchengladbach, y Timo Werner (Chelsea).



- Convocados:



Porteros: Manuel Neuer (Bayern Múnich), Kevin Trapp (Eintracht Fráncfort), Bernd Leno (Arsenal/ING) y Oliver Baumann (Hoffenheim).



Defensas: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta/ITA), Marcel Halstenberg y Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (PSG/FRA), Robin Koch (Leeds United/ING), Philipp Max (PSV Eindhoven/NED), Antonio Rüdiger (Chelsea/ING), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha Berlín), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) y Felix Uduokhai (Augsburgo)



Centrocampistas/Atacantes: Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Julian Brandt y Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich y Leroy Sané (Bayern Múnich), Ilkay Gündogan (Manchester City/ING), Jonas Hofmann y Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid/ESP), Luca Waldschmidt (Benfica/POR) y Timo Werner (Chelsea/ING). EFE