Bonilla: En mi experiencia inicial en el extranjero gané mi primer título

Futbolísticamente estos seis-siete meses que he estado en Estados Unidos me han servido para aprender dentro de la cancha. En los entrenamientos y partidos que he podido jugar, me han servido mucho"

Con una libreta de aprendizajes llena de apuntes, Pablo Bonilla superó su primera prueba como jugador legionario, tras conseguir un espacio dentro de la plantilla del Portland Timbers, que de la mano del entrenador venezolano Giovanni Savarese consiguió alzarse con el torneo MLS Is Back.

El defensor nativo en Píritu (Portuguesa) arribó al club a principios del 2020, pero su ficha era para el elenco filial, sin embargo, consiguió colarse en el plantel principal para el evento que se llevó a cabo en Orlando, Florida y sumar a su palmarés el primer título de su corta trayectoria futbolística.

“Las sensaciones fueron muy agradables y buenas, era mi primera experiencia en el fútbol extranjero, debutar en el primer equipo, a pesar que ya venía entrenando y haciendo todo con ellos, pero hacerlo de esta manera y poder obtener ese título, que para mí además es el primero como profesional, te deja sensaciones positivas para afrontar lo que se viene”, indicó a Meridiano.Net el jugador nacido a finales de 1999.

Disputó tres choques del certamen, dos de ellos como titular y si bien no pudo disputar los cotejos finales del mismo, le quedó claro cuáles son sus fortalezas y debilidades para un futuro que ya es muy próximo. “Me sentí muy bien defensivamente, pero sí tengo que autocorregirme, me faltó más a la hora de atacar. No sé si era por ir de menos a más, como me gusta, pero estoy seguro que al pasar de los partidos y al seguir teniendo confianza conmigo mismo me iré desenvolviendo mejor al ataque”, acotó el exjugador del ‘pentacampeón’ del fútbol nacional y del Deportivo La Guaira.

En la Liga FUTVE debutó en 2017 y no pudo cosechar trofeos. Con los litoralenses no llegó a disputar la Liguilla del Clausura 2019 debido a sus compromisos con La Vinotinto Sub-23.

De menos a más

Esa frase que utilizó en su desempeño individual, sirvió además para evaluar el desempeño de la oncena asentada en Oregón, al oeste del gigante norteamericano. Los dirigidos por Savarese, excelso exdelantero, mostraron su ambición para conquistar la gloria, pero quizá no mostraron una voraz ofensiva, sino que buscaron un mayor equilibrio en las líneas y ser más directos al ataque.

“En muchos partidos al principio nos acorralaban, quizás no era nuestro modelo de juego principal, nos gusta tener la pelota, pero tampoco nos hacían mucho daño porque nos sabíamos parar, además de eso tenemos jugadores de mucha calidad, muy verticales que a la hora de contraatacar lo hacíamos muy efectivamente”, explicó el jugador que vio acción en 177 minutos.

Pero definitivamente, tanto las individualidades como el colectivo eran suficientes como para regresar del estado de Florida con el trofeo en sus manos, más si el ambiente a lo interno era muy positivo. “Principalmente lo que nos hizo llegar a la final, obtener el torneo era el grupo que teníamos, la armonía, el entendimiento que teníamos dentro y fuera de la cancha fue uno de los plus que nos llevó para quedar campeones”.

En la competición el Timbers ganó cinco encuentros y empató dos, uno de ellos fue en octavos de final, fase que sortearon con tiros desde el punto penal.

Su apoyo

Contar con un exvinotinto como estratega es fundamental para cualquier venezolano, y más aún tener un compañero de tu misma nacionalidad dentro del plantel, como fue el caso de Renzo Zambrano. Pocos criollos pueden decir que tienen al entrenador y un jugador coterráneos y con ellos se apoyó Bonilla.

“Con respecto al profe ‘Gio’ (Savarese) es un gran técnico, a pesar que no tiene la cantidad de años siendo DT, todo lo que ha conseguido con el club, que ha sido muy importante. Ya hoy acá en los Timbers tiene un nombre grabado para los aficionados, los jugadores y directivos”, resaltó el portugueseño.

Y a la hora de usarlo en el rectángulo verde, quiere que cabeza y piernas respondan de la misma forma, que toda acción a cometer vaya de la mano de la razón, para mantener un innegociable orden al ser integrante de la zaga. “Me pide obviamente, primero que defienda y que sea inteligente a la hora de defender, y que a la hora que me vaya al ataque sea muy inteligente y trate de dar las pelotas necesarias, que no haga jugadas de más, acá lo importante es ser sencillos y efectivos”.

Mejor sostén fue el volante monaguense, quien no alcanzó a jugar en la MLS Is Back, pero puertas adentro fue un gran respaldo que tuvo en la plantilla el todavía jugador juvenil, que desconocía al país norteamericano. “Renzo me ha sido de mucha ayuda debido a que es mi primera vez acá en Portland, no conocía o no conozco la gran cantidad de personas, no se me bien las culturas y él me ha ido adaptando tanto a mí como a mi esposa, nos ha ayudado en eso”.

Ambos, su paso en el primer semestre del presente calendario en el Timbers II y todo lo vivido en Oregón le ha permitido cumplir con un proceso común de todo aquel que conoce nuevas culturas, un crecimiento. “Futbolísticamente estos seis-siete meses que he estado en Estados Unidos me han servido para aprender dentro de la cancha. En los entrenamientos y partidos que he podido jugar, me han servido de mucha ayuda porque he visto nuevos jugadores, cosas nuevas, tengo compañeros de equipo que tienen mucha experiencia y me la transmiten a mí para seguir mejorando”.

Eso le ha permitido sentirse mucho más completo al respecto del futbolista que dejaba Venezuela a finales del año pasado. Él ahora tiene “mucha más visión de la que tenía hace un año, realmente”.

Para convencer ahora al caraqueño que puede contar con ese futbolista con mayores recursos y herramientas, sabe que solo hay un camino a seguir. “Para llegar o cumplir tu objetivo, poder acoplarme con el equipo y ser titular, debo trabajar, tratar de llegar o superar el nivel de quien esté titular, no hay de otra, seguir aprendiendo, agarrando confianza y trabajar lo más que se pueda para estar al nivel necesario”.

Dicha conclusión la sacó tras los compromisos en los que participó, en los que constató el nivel estadounidense, que calificó de exigente. “Pude ver el nivel de exigencia que te da un partido de MLS, enfrentar a jugadores élite”.

Sacó lo mejor de sus compañeros

Entrar al camerino, compartir una práctica con jugadores de recorrido es sin duda alguna, la mejor experiencia que ha tenido Bonilla en el Portland Timbers. Pero además, siente que puede potenciar su juego cuando voltea y ve todo el talento que está a su alrededor.

“Hay una gran cantidad de jugadores que han jugado en la élite, saben lo que es jugar en la élite, bien sea en Europa o Sudamérica y son jugadores que en la actualidad siguen dando de qué hablar, siguen haciendo cosas importantes dentro de la cancha y para el equipo, me he nutrido mucho, en los entrenamientos se vive como si fuese un partido o hasta más, cada vez que se hace un reducido o un 11 contra 11 es muy difícil marcar a los atacantes”, destacó el futbolista de 20 años.

Sobre todo cuando tiene que custodiar a dos pilares del club en esas dinámicas, ya que sea “Andy (Polo, peruano) o Seba (Blanco, argentino) son jugadores muy desequilibrantes”. Ambos son figuras no solo del elenco, sino en sus respectivos países, pero no solo siente la capacidad en contra, también sabe que es un elemento a usar a favor.

“Teniendo compañeros al lado con los cual puedo confiar a la hora de hacer un pase, una pared, creo que se siente más fácil para hacer las cosas, sobre todo el trabajo dentro de la cancha”, reseñó sobre la calidad de su equipo.

Pero no solo a nivel deportivo tiene ese pensamiento, es todo lo que compone a la organización de Oregón. “Lo he dicho en varias ocasiones, soy afortunado de llegar a un equipo que además de ser una gran organización, en la actualidad tiene una gran cantidad de latinos, de personas habla hispana”.

Un torneo A1

Como un Mundial se disputó esta MLS Is Back y sin duda alguna cubrió las expectativas del público que a través de las pantallas de televisión observó los encuentros, que se disputaron en el complejo deportivo de ESPN (ESPN Wide World of Sports) y que forma parte del parque de World Disney World. Bonilla se unió a los elogios.

“El torneo estuvo perfecto, futbolísticamente se llevó a cabo un torneo competitivo, todos los equipos llegaron con la ambición de ganar, cada partido se jugaba a muerte y fue muy bueno de esa parte, hacer un torneo tipo Mundial, partido cada dos o tres días es mucho mejor, debido a que te mantiene siempre compitiendo, enfocado y no te da tiempo pensar si perdiste o ganaste, sino simplemente jugar, descansar y volver a jugar”, valoró el internacional Vinotinto Sub-20 y Sub-23.

Mejor aún fue la convivencia en la denominada “burbuja”, aprobada en su totalidad por el criollo. “Unió a una gran cantidad de personas, no solamente jugadores sino directivos y todos ellos. Fue muy bien planificado, los protocolos eran muy bien realizados, por esa parte diez puntos para todas las personas que lo organizaron, la liga, todos, porque se llevó a cabo de muy buena manera y al final el torneo terminó siendo muy bueno para todos”.

De nuevo al ruedo

Luego de un evento de “diez puntos” como calificó a la MLS Is Back, toca retomar la temporada 2020 de la categoría reina del balompié en Estados Unidos, en la que ya poseen cinco encuentros disputados, dos de la zafra que arrancó en marzo y tres correspondientes a la competición floridana, con lo cual tienen diez puntos de 15 posibles.

Y ese retorno a la campaña será con el duelo que Bonilla definió como clásico, frente al Seattle Sounders este domingo 23 en su casa (10:00 PM de Venezuela), el Providence Park de Portland, en la que estrenarán el reciente título obtenido. “Va a ser muy importante porque somos los actuales campeones del último torneo que se realizó de la MLS, tenemos que defender el título, además jugamos en casa, es el primero allí después de todo este tiempo de pandemia”, dijo el llanero.

Sabe lo que se juega frente a ese rival, ya que poseen una fuerte rivalidad, además de ser los campeones de la MLS en 2019. “Para el partido nos enfocamos en ganarlo, en sacarlo adelante, como lo hemos venido haciendo de menos a más, será muy difícil porque Seattle tiene muy grandes jugadores, se planta bien y sé que será complicado”.

Sin destacar que los clásicos, como él dice, “hay que ganarlo a como dé lugar y estando en casa no se discute ni un solo segundo”.

Para él, luego del campeonato de marcó el retorno del campeonato, ahora se pueden sentir más confiados para intentar ahora cristalizar mayores objetivos. “Ya este torneo nos reivindica y nos hace creer más en nosotros, asimismo poder generar con nuestro fútbol”, sentenció Bonilla, quien ahora quiere quedarse asentado en la banda derecha de la oncena que Savarese presente fecha a fecha.