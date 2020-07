La "Champions" y la Liga Europa vuelven mañana con el sorteo de fases finales

Fútbol Internacional

La Liga de Campeones y la Liga Europa compondrán mañana su calendario para completar esta temporada, después de casi cuatro meses de parón, con los sorteos de sus fases finales que se jugarán en agosto en Lisboa, la primera, y en cuatro ciudades alemanas -Colonia, Duisburgo, Gelsenkirchen y Dusseldorf- la segunda.



Sin cabezas de serie, ni condicionantes para evitar cruces entre clubes de la misma nacionalidad, la UEFA procederá a sortear en su sede en Nyon (Suiza) los cuartos de final, las semifinales y la final de la "Champions" a partir de las 12.00 CET (10.00 GMT) y, una hora después, hará lo propio con la Liga Europa.



También se sorteará la condición de local entre los clubes que lleguen a la final.



En el caso de la Liga de Campeones, con los partidos previstos en los estadios de La Luz (Benfica) y José Alvalade (Sporting de Portugal), los encuentros de cuartos se jugarán entre el 12 y el 15 de agosto; las semifinales el 18 y el 19 y la final el 23.



Todos los partidos se jugarán a las 21.00 horas (CET).



Antes, los días 7 y 8 de agosto, tendrán que resolverse los choques de vuelta de octavos que no pudieron jugarse en marzo por la pandemia de la COVID-19, entre los que está la eliminatoria entre Real Madrid y Manchester City.



La idea de la UEFA, para mantener el equilibrio de la competición, es que se disputen en el campo donde corresponde, por lo que el equipo de Zinedine Zidane tendría que visitar al de Pep Guardiola, que se impuso en la ida en el Santiago Bernabéu por 1-2, y el Nápoles visitar el Camp Nou, donde el conjunto de Quique Setién parte con el 1-1 de San Paolo.



De no ser así se jugarían también en Portugal y como sedes propuestas figuran el estadio Afonso Henriques de Guimaraes y Do Dragao en Oporto.



También deben solventarse las eliminatorias Juventus-Lyon, de momento a favor del equipo francés (1-0) y Bayern Múnich-Chelsea (0-3).



Ya están clasificados porque sí jugaron los choques de vuelta el Atlético de Madrid, que dejó fuera al Liverpool, último campeón, en Anfield; el Atalanta que eliminó al Valencia, el Leipzig que se deshizo del Tottenham, subcampeón, y el París Saint Germain que se impuso al Borussia Dortmund.



La Liga Europa tiene que completar todavía el cuadro de los clubes que jugarán su fase final porque la competición se interrumpió en octavos y hay dos eliminatorias, Inter de Milán-Getafe y Sevilla-Roma, que no jugaron ni su encuentro de ida. Ambas se resolverán a partido único,



Las otras que sí jugaron la ida son LASK-Manchester United (0-5), Eintracht Fráncfort-Basilea (0-3), Estambul Basaksehir-Copenhague (1-0), Wolfsburgo-Shaktar Donetsk (1-2), Olympiakos-Wolverhampton (1-1) y Rangers-Bayer Leverkusen (1-3).



El calendario prevé que se jueguen los días 5 y 6 de agosto, con horarios a las 18:55 y las 21:00.



Después, los cuartos de final serán el 10/11, las semifinales el 16/17 de agosto y la final en Colonia el día 21 de agosto.



Todos los partidos empezarán a las 21:00 horas (CET) y las otras ciudades alemanas que acogerán encuentros serán Duisburgo, Gelsenkirchen y Dusseldorf. / EFE.