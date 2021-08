Agirrezalaba: Es un orgullo haber podido debutar en Primera con el Athletic

Fútbol Español

Lunes 16| 10:12 pm





(EFE).- El portero del Athletic Club Julen Agirrezalaba se mostró muy satisfecho por su debut en Primera con el conjunto bilbaíno, aunque aseguró que hubiera sido aún más feliz de haber podido conseguir los tres puntos en la visita a Elche donde empataron sin goles.



"Estoy muy contento debutar con el Atheltic en Primera. es un orgullo para mí, aunque una pena que no haya podido ser con una victoria", indicó en declaraciones a GOLTV.



El meta donostiarra de 20 años ha sido el más joven en debutar en la portería del Athletic en las últimas décadas, un detalle que indicó que "al final no me dice nada, vengo trabajando de hace mucho tiempo en la cantera y muy contento por debutar hoy. Hubiera sido mucho mejor y estaría mas contento con la victoria, pero tenemos que dar por bueno el punto", finalizó. EFE