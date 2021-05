Valverde: "Me da tristeza que salga Zidane"

Fútbol Español

Jueves 27| 9:24 am





El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, declaró que le causa "tristeza" la salida del técnico francés Zinedine Zidane del banquillo blanco, confirmada mediante un comunicado de la entidad.



"Me da mucha tristeza que se vaya Zidane. Le voy a agradecer toda la vida todo lo que me ayudó y lo que aprendí con él", afirmó este jueves a la radio local Sport 890 a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco, situado en las afueras de Montevideo.



Valverde viajó junto a Nahitán Nández (Cagliari, ITA), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa, POR), Maxi Gómez (Valencia, ESP) y José María Giménez (Atlético de Madrid, ESP) en la segunda expedición de internacionales que arriban a Uruguay para la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 y la Copa América, de confirmarse su celebración en las fechas previstas.



Además, desde este miércoles trabajan en el Complejo Celeste Fernando Muslera (Galatasaray, TUR), Diego Godín (Cagliari, ITA), Martín Cáceres (Fiorentina, ITA), Ronald Araújo (Barcelona, ESP), Lucas Torreira (Atlético de Madrid, ESP) y Rodrigo Bentancur (Juventus, ITA).



Poco después de arribar a Uruguay, el centrocampista del Real Madrid publicó un cariñoso mensaje dedicado a Zidane en su cuenta oficial de Twitter, en la que compartió también una fotografía en la que ambos se abrazan.



"Haberte tenido como entrenador fue sin duda uno de los honores más grandes. Gracias por la confianza, los consejos, y sobre todo por el respeto. No solo en lo deportivo, sino en lo personal, te aprecio mucho y siempre voy a estar agradecido. Te deseo lo mejor Mister", escribió.



Valverde ha sido titular en 21 de los 33 partidos disputados esta temporada con el Real Madrid, en los que anotó 3 tantos. En un año marcado por las lesiones y su contagio de covid-19, disminuyó su protagonismo respecto a la pasada campaña, si bien sigue siendo una pieza clave en el futuro inmediato del conjunto madridista.



Sobre la selección de su país, 'Pajarito' Valverde comentó que "es lo más lindo que hay" y apuntó que "uno cuando va creciendo va tomando más responsabilidades".



"Todos los partidos los afrontamos como si fuera el último y más siendo uruguayos. Nuestra ilusión es ganar siempre", aseveró.



El Real Madrid hizo oficial este jueves la segunda renuncia de Zinedine Zidane al banquillo, quien tras una temporada sin títulos ha decidido dar por finalizada su etapa como entrenador madridista, decisión que respeta el club y le muestra "agradecimiento por su profesionalidad". EFE