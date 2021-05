Javi Gracia: Podríamos haber recibido mayor recompensa

Fútbol Español

Domingo 2| 7:44 pm





(EFE).- El técnico del Valencia Javi Gracia dijo que cree que el trabajo que realizó este domingo su equipo ante el Barcelona podría haber recibido un mayor premio en forma de puntos.



“El resultado podría haber sido algo más favorable, por habernos puesto por delante y haber tenido alguna ocasión ahí pero si no eres muy eficaz, el rival suele tener varias ocasiones de gol y si está acertado es difícil quitarle algún punto”, analizó.



“Pero por el trabajo defensivo bastante constante, el contraataque y el balón parado podríamos haber tenido un mejor resultado



El equipo ha hecho muchas cosas bien y podría haber tenido algo más de recompensa pero todo reconociendo el poderío del rival”, añadió Gracia que recalcó que tuvieron "opciones" pero les faltó acierto para marcar.



El entrenador admitió que la situación, a seis puntos del descenso, es complicada. “Más preocupado no puedo estar. Preocupado estoy porque quiero que las cosas salgan mejor y estoy ocupado en ello. La racha que llevamos es muy mala, también la de otros equipos pero eso no nos consuela para nada”, afirmó



“Nos queda esa manera de competir, el tener corazón 90 minutos y es lo que tenemos que hacer. Trataremos de ser igual de exigentes en todos los partidos que quedan”, señaló.



Respecto al encuentro de la próxima jornada ante el Valladolid dijo que es “importante no, importantísimo” pero afirmó que lo afrontan con la ilusión de sacarlo adelante.



“Después de no sumar hoy somos responsables de la necesidad que tenemos de puntos. Intento ser realista y ver la situación actual y que con el trabajo sea mejor cada día. Vemos la necesidad de puntos y con esa intención afrontamos cada partido”, concluyó. EFE