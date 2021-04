Archivado expediente a Piqué por decir que árbitros pitan a favor de R.Madrid

Fútbol Español

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido archivar el expediente abierto al jugador del Barcelona Gerard Piqué por unas declaraciones en las que cuestionó los arbitrajes y dijo que los árbitros pitan a favor del Real Madrid.



Competición ha estimado la propuesta de archivo del instructor del expediente al concluir que las palabras de Piqué "constituyen un legítimo ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión, al no cuestionar la honradez ni imparcialidad del árbitro, ni constituir una desaprobación de la actuación arbitral, empleando un lenguaje que pueda ser calificado como ofensivo, insultante, humillante o malsonante".



El criterio del instructor y del Comité de Competición es que Piqué no ha cometido la infracción tipificada en el artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF.



Este considera infracción grave "las declaraciones realizadas por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva, a través de cualquier medio, que cuestionen la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF, así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante".



El expediente que Competición abrió a Piqué el pasado 10 de febrero fue consecuencia de la denuncia del Departamento de Integridad y Seguridad de la RFEF por sus manifestaciones días antes en una entrevista en un canal de Youtube, que reproducía las siguientes declaraciones del azulgrana:



"Cómo no va a pitar a favor del Madrid, o sea inconscientemente cómo no van a tirar más de un bando que del otro si al final eres de un club… y respeto totalmente la profesionalidad de los árbitros y sé que intentan hacer el mejor trabajo posible, pero cuando llega un momento de duda tienen que tirar para un lado u otro porque hay muchas jugadas que son, que pueden pitar las dos, las manos, lo de las manos es un caso aparte, entonces ahí si hay duda, ¿qué vas a pitar?"



- "… yo el VAR me pensaba que iba a ayudar a los árbitros, pero sabes lo que está pasando… está ayudando a justificar las decisiones a favor…"



- "cosas que con el VAR son absolutamente injustificable (…) te vas a San Mamés, pisotón en un área y lo pitan, pisotón en el otro área y no lo pitan".



- "acaba el partido en San Sebastián, por ponerte un ejemplo, y ganáis el partido, cuatro jugadas, que caigan del lado del Real Madrid no es coincidencia".

EFE