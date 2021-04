Sergi Roberto: Me molesta que el árbitro no revise la acción de Mendy

Fútbol Español

Sábado 10





Sergi Roberto, centrocampista del Barcelona, lamentó este sábado la derrota frente al Real Madrid, declaró que "queda mucha Liga" y la van a pelear, y criticó que el árbitro Jesús Gil Manzano no fuera a revisar la acción de un posible penalti de Mendy sobre Martin Braithwaite.



El Real Madrid, con goles en la primera mitad del francés Karim Benzema y el alemán Toni Kroos, ganó al Barcelona, que redujo diferencias en la segunda parte con un tanto del canterano Oscar Mingueza.



"Hasta ahora dependíamos de nosotros y si hubiéramos ganado seríamos líderes, pero ahora tendremos que ganar y esperar que los rivales pierdan puntos", dijo Sergi Roberto, en declaraciones a Movistar+.



"Nosotros lo intentamos hasta el final, no pudimos conseguir el empate, lo intentamos, estuvimos a punto, pero queda mucha Liga y la pelearemos", confesó el jugador del Barcelona, que habló sobre la acción de Mendy sobre su compañero Martín Braithwaite, que el colegiado no considero pitar penalti.



"Creo que lo toca. Me molesta que no lo revise porque a veces cuando hay un mínimo contacto lo va a ver", concluyó. EFE