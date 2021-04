El Atlético hace un entrenamiento de recuperación tras caer en Sevilla

Fútbol Español

Lunes 5| 10:46 am





El Atlético de Madrid hizo una sesión de recuperación, con los titulares en el gimnasio y solo cinco jugadores de la primera plantilla sobre el césped, tras la derrota de este domingo en Sevilla (1-0).



Con los titulares del partido de ayer y el argentino Ángel Correa -que disputó la mayor parte del encuentro al salir en el minuto 33 por el brasileño Renan Lodi- en el gimnasio, tan solo cinco jugadores del primer plantel saltaron al césped.



Fueron el mexicano Héctor Herrera, el francés Geoffrey Kondogbia, Lodi, el croata Sime Vrsaljko y el portero croata Ivo Grbic, que contaron con un buen número de canteranos para completar la sesión.



De los futbolistas que se perdieron el duelo del Sánchez-Pizjuán, el Atlético espera recuperar para el próximo entrenamiento, que será el miércoles, al montenegrino Stefan Savic, que no jugó en la capital hispalense por problemas gastrointestinales.



El resto hicieron sesión individual, caso del portugués Joao Félix, que no jugó por un golpe, el francés Moussa Dembélé por su desvanecimiento de la semana anterior, el belga Yannick Carrasco por sanción y Víctor Machín 'Vitolo', que sí estuvo en el partido pero no participó en el duelo.



El centrocampista uruguayo Lucas Torreira sigue ausente con permiso del club después de que tuviera que viajar a su país por el estado de salud de su madre, que falleció la semana pasada por Covid-19. EFE