Huesca se niega a caer en el descenso y bate al Levante

Fútbol Español

Viernes 2| 6:20 pm





Valencia. Dos goles de Rafa Mir, uno en cada periodo, dieron una merecida victoria al Huesca en Valencia (0-2) ante un Levante sin mordiente que permite que el equipo altoaragonés soñar con la permanencia.



El Huesca apenas atacó, pero maniató a la perfección a su rival, al que le dio el balón, pero al que controló territorialmente en un choque en el que el conjunto local nunca tuvo la suficiente claridad de ideas como para tener opciones de ganar el encuentro.



Ambos equipos plantearon el partido con tres centrales y dos hombres que trataban de ser profundos por las bandas, pero ninguno lo consiguió en la primera mitad y las defensas no tuvieron problemas para superar al ataque rival con la excepción de la jugada del 0-1.



El Levante llevó la iniciativa en los primeros compases del encuentro, pero sus aproximaciones a la meta rival fueron tímidas y sin crear apenas peligro, pero antes de que alguno de los dos conjuntos impusiera su ley sobre el terreno de juego, un buen centro de Ferreiro permitió que Rafa Mir pusiera el 0-1 en el marcador.



Tras el tanto, el equipo de Paco López asumió el rol de dominador, pero sin encontrar los espacios que su estilo de juego habitualmente genera tanto por imprecisiones propias como por el buen planteamiento del conjunto oscense, que neutralizó con cierta comodidad a su rival gracias a una buena disposición sobre el terreno de juego.



A medida que avanzaba la primera parte y con poca participación de los hombres clave del equipo valenciano, los futbolistas locales se mostraban más incapaces de acercarse con autoridad a la meta del Huesca, aunque hubo otro par de tímidas llegadas en los compases finales.



El equipo de Pacheta, por su parte, estaba centrado en controlar al rival, pero llegó al descanso sin apenas acercarse a la meta de Aitor Fernández, que no tuvo que participar en ninguna acción ofensiva del conjunto aragonés.



El Levante se mostró incapaz de superar la presión del Huesca en el tramo inicial del segundo periodo y la primera vez que lo logró el Huesca recuperó la pelota al borde de su propia área y en un rápido contragolpe, un pase de Seoane a Rafa Mir porpició el 0-2 en un magnífico remate del centro delantero del Huesca.



El balón era del Levante, pero su fútbol era anodino ante un rival que le esperaba bien posicionado y que recuperaba el balón con cierta facilidad. Se jugaba el partido que quería el Huesca. aunque cada vez más cerca de su área.



Paco López trató de enmendar las carencias del equipo a base de cambios, pero el equipo no tenía su idea tanto por carencias propias como por la inteligencia con la que el Huesca afrontó el choque.



Al final, el equipo visitante incluso se acercó con alguna opción a la meta del Levante, que, por su parte, nunca dio la sensación de poder inquietar a su oponente.

- Ficha técnica:

0 - Levante: Aitor Fernández, Son (Dani Gómez, m.59), Duarte (Malsa, m.71), Vezo, Clerc, Rober Pier, De Frutos, Radoja (Doukhouré, m.79) Rochina, Roger (Sergio León, m.79) y Morales (Bardhi, m.71).



2 - Huesca: Andrés Fernández, Maffeo (Pedro López, m.63), Pulido, Siovas (Vavro, m.43), Insua, Javi Galán, Mosquera (Mikel Rico, m.74), Ferreiro (Doumbia, m.74), Seoane, Sandro (Escriche, m.63) y Rafa Mir.



Goles: 0-1, m.15: Rafa Mir. 0-2, m.54: Rafa Mir.



Árbitro: Figueroa Vázquez. Amonestó por el Levante a Son y Rochina, y por el Huesca a Pulido y Seoane



Incidencias: partido disputado en el estadio Ciutat de València sin público. / EFE