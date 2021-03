Zidane vuelve a la defensa de cuatro, regresa Casemiro y sigue Valverde

Fútbol Español

El regreso a la línea defensiva de cuatro, forzado por la lesión de Sergio Ramos, es la principal novedad en el dibujo de Zinedine Zidane para medirse al Celta de Vigo, que sale con todo tras recuperar a su capitán Hugo Mallo, que se perdió el duelo contra el Athletic por acumulación de tarjetas.







Después de jugar con tres centrales ante el Atalanta, el entrenador del Real Madrid situará una línea de cuatro atrás, con Nacho formando pareja con el francés Varane en el centro del eje y Lucas Vázquez y Mendy en los laterales.







El técnico madridista recupera a Casemiro, que no pudo jugar la vuelta ante el Atalanta por sanción, y da continuidad en el once al uruguayo Valverde, por lo que Asensio seguirá siendo suplente.







En el Celta no hay sorpresas, y Eduardo Coudet dispondrá muchas semanas después de su once de gala, con la excepción del portero Rubén Blanco, lesionado hace quince días ante el Huesca.







Araujo se consolida como pareja de Murillo en el centro de la defensa, y arriba el técnico argentino reserva para sus compatriotas Augusto Solari y Facundo Ferreyra, refuerzos invernales, el papel de revulsivos.







Alineaciones:







Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aarón; Tapia; Brais Méndez, Denis Súarez, Nolito; Aspas y Santi Mina.







Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Vinicius y Benzema. EFE