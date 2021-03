Zidane confirma que Hazard no será operado

Fútbol Español

Viernes 19| 12:43 pm





Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó que el belga Eden Hazard no será operado y que tienen "un plan distinto" para la recuperación de su última lesión muscular, con el objetivo de que pueda jugar en la recta final de la temporada.



"Lo que queremos para Eden es la realidad, que se recupere. Es lo más importante para nosotros, que se recupere bien totalmente. No va a pasar por el quirófano y vamos a tener, por eso, un plan distinto. Estamos en ello. Lo que quiero como entrenador, el jugador también y todos alrededor, es que vuelva totalmente recuperado", dijo.



Sin Hazard, el Real Madrid visitará este sábado al Celta de Vigo, un equipo al que elogió Zidane.



"No hay que olvidarse de lo que estamos haciendo, estamos contentos pero sabemos que es otro partido y queremos seguir haciendo las cosas bien como equipo. Sabemos que es un partido exigente en Vigo, ante un equipo muy bueno que juega bien al fútbol. Vamos a intentar seguir", manifestó.



Tras volver a estar entre los ocho mejores de Europa con el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones y tener opciones de revalidar el título liguero, Zidane elogió a su plantilla y, especialmente, a los veteranos que ya lo han ganado todo y muestran hambre para lograr más.



"Lo que veo claramente es la pasión que tienen, siempre quieren hacer más y demostrar que son los mejores. No solo en los partidos, cada día disfruto de lo que veo con ellos en los entrenamientos. Tienen un ambiente muy bueno de trabajo", destacó.



A sus jugadores les pidió que no desvíen la atención a la eliminatoria ante el Liverpool y una semana decisiva en la que se disputará con el clásico frente al Barcelona en medio.



"Todo va a estar complicado, por eso no tenemos que pensar en una semana con el Liverpool y el Barcelona, y mirar el día a día. Estar preparados para todo lo que puede venir", subrayó.



"Un día estamos arriba y otros nos meten abajo, tenemos que estar en medio, sabiendo que estamos vivos y queremos seguir trabajando muy fuerte. En abril te juega todo cada año. A nosotros nos anima el día a día, el resto es filosofía. Estamos vivos en dos competiciones y queremos darlo todo siempre", añadió.

EFE