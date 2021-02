Simeone recupera a Giménez; Vrsaljko apunta al once

Fútbol Español

Lunes 15| 9:09 am





José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, se reincorporó este lunes al trabajo con el grupo, una vez superadas unas molestias, y está a disposición de Diego Simeone para el partido de este miércoles contra el Levante, en el que Sime Vrsaljko apunta al once titular en el carril derecho.



El central uruguayo está listo para volver a la competición. Baja el pasado sábado en Granada por unas molestias, este mismo lunes se ejercitó con total normalidad y al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, por lo que está para jugar tanto en los dos próximos duelos ante el Levante como en la Liga de Campeones ante el Chelsea.



Reincorporado Giménez, que nada más se perdió una sesión, la del pasado viernes, y parte de otra -el jueves- por las citadas molestias, Simeone tuvo seis ausencias en la sesión matutina de este lunes sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Majadahonda, entre ellas Yannick Carrasco, que tuvo dosificación de cargas.



El extremo belga no sólo estará listo para el encuentro, sino que, salvo giro de última hora, formará en el once titular que planea Simeone para la visita al Ciudad de Valencia, en el encuentro aplazado de la segunda jornada que aún tenía pendiente de disputar el líder de LaLiga Santander desde el pasado mes de septiembre.



Yannick Carrasco jugará en la izquierda, mientras que Sime Vrsaljko, suplente los tres últimos choques, aunque en dos de ellos jugó toda la segunda parte, recuperará la titularidad en el carril derecho, con el consecuente traslado de Marcos Llorente a la posición de interior diestro que habitúa en los últimos tiempos y con la suplencia de Geoffrey Kondogbia, que volverá al banquillo.



Al lado de Llorente jugarán Saúl Ñíguez -como interior izquierdo- y Koke Resurrección -como medio centro-, mientras que la delantera estará formada por Luis Suárez y Ángel Correa, según las pruebas del técnico, a la espera de la reincorporación de Joao Félix, que se ha perdido los últimos dos encuentros del equipo por la Covid-19, al igual que Moussa Dembélé, por el mismo motivo y aún sin debutar.



Con Jan Oblak indiscutible en la portería, la única duda del once está en el medio de la defensa, entre Giménez y Felipe Monteiro, de los que uno partirá desde el principio contra el Levante. El central derecho será Stefan Savic; el izquierdo, Mario Hermoso.



En la sesión, aparte de Carrasco, Joao Félix y Moussa Dembélé, tampoco participaron Víctor Machín, 'Vitolo', baja ante el Granada por gastroenteritis aguda, ni Thomas Lemar y Héctor Herrera, también por la Covid-19, al igual que Joao Félix y Moussa Dembélé.



Además, aunque se entrena cada día, aún no está disponible para Valencia Kieran Trippier, sancionado hasta el próximo 28 de febrero por la Federación Inglesa por incumplir las reglas de apuestas del organismo. EFE