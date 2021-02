Kroos: Debemos concentrarnos en lo que hacemos nosotros

Fútbol Español

El alemán Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, indicó que su equipo debe concentrarse en sí mismo y no pensar en la ventaja que tiene el Atlético de Madrid al frente de la clasificación de LaLiga Santander.



"Nuestro objetivo es que nos tenemos que concentrar en lo que hacemos nosotros. No podemos hacer más. Para tener posibilidad de ser primeros no podemos fallar mucho, es verdad", dijo tras el triunfo ante el Valencia (2-0).



Autor del segundo tanto del cuadro de Zinedine Zidane, admitió que le "gusta meter goles, claro, pero, lo que digo siempre, es que tengo que hacer otras cosas para el equipo".



Kroos admitió, tras una nueva lesión de Dani Carvajal, que les preocupa la acumulación de bajas por problemas físicos.



"Nos preocupa mucho porque son jugadores importantes que nos faltan. Es jodido, claro, especialmente por Carva, que volvía tras varias lesiones seguidas. Esto no nos gusta, pero los demás tienen que hacer el máximo posible. Hay que aceptar la situación, no podemos cambiar esto. Los que estamos bien tenemos que luchar para conseguir el objetivo", argumentó. EFE