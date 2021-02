Primer asalto en el mejor momento de forma

Fútbol Español

El Sevilla y el Barcelona inician el miércoles en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán su pugna por estar en la final de la Copa del Rey y lo hacen en una ida de las semifinales que llega con dos equipos en su mejor momento de la temporada, en la que encadenan una gran racha de resultados aunque también algunas mermas físicas por el saturado calendario.



El Sevilla se presenta en estas alturas del torneo, en la primera eliminatoria que se disputa a ida y vuelta, con un balance de diez goles a favor y cero en contra y sin que haya tenido grandes apreturas para superar a los distintos adversarios con los que se ha encontrado -Ciudad de Lucena (0-3), Linares Deportivo (0-2), Leganés (0-1), Valencia (3-0) y Almería (0-1)-.



Otro dato con el que espera el equipo que entrena Julen Lopetegui al de Ronald Koeman es que en sus cuatro últimas citas en el Sánchez Pizjuán siempre metió tres goles, en LaLiga a la Real Sociedad (3-2), Cádiz (3-0) y Getafe (3-0) y en la Copa al Valencia (3-0).



El problema para el conjunto andaluz es que, al estar inmerso en tres competiciones -LaLiga, Liga de Campeones y Copa-, tras un curso pasado que acabó muy tarde al ganarle la final de la Liga Europa al Inter de Milán y empezar éste muy pronto con la final de la Supercopa que perdió ante el Bayern de Múnich, los futbolistas lo resienten en su cuerpos.



Dos que estuvieron lesionados de larga duración, como el portero checo Tomas Vaclík y el lateral izquierdo Sergio Escudero, ya están en la dinámica del grupo, pero otras piezas fundamentales en el esquema de Julen Lopetegui no estarán el miércoles ante el Barcelona.



El capitán de la plantilla, Jesús Navas, lleva varias semanas con una merma física que le impide estar en el lateral derecho y el argentino Marcos Acuña también se perdió los últimos encuentros por una lesión muscular que le tendrá fuera del equipo bastante tiempo.



A estos se ha unido el extremo argentino Lucas Ocampos, que el pasado sábado sufrió una lesión en el tobillo izquierdo por una dura entrada del defensa togolés del Getafe Djené Dakonam y que también tardará varias semanas en volver al equipo.



La lista de bajas por lesión se completa con el centrocampista Óscar Rodríguez, convaleciente también de un daño muscular por el que se ha perdido estar en las últimas convocatorias de Lopetegui.



Sí estará disponible para el partido el medio croata exazulgrana Iván Rakitic, quien el sábado tuvo que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones y que ahora podría ser titular ante sus antiguos compañeros.



Con estos condicionantes, el equipo titular tendría en el lateral derecho a Aleix Vidal, que al igual que Rakitic hizo un camino de ida y vuelta entre el Camp Nou y el Sánchez Pizjuán, y en el otro lateral Escudero.



La baja de Ocampos en uno de los extremos del ataque podría tener varias variantes, como la presencia del último refuerzo del equipo, el argentino Alejandro 'Papu' Gómez, o la apuesta por la izquierda de otro exbarcelonista, Munir El Haddadi.



En la punta parece fijo la titularidad del marroquí Youssef En-Nesyri, quien ya suma trece goles en LaLiga y que en total lleva diecisiete en esta campaña, mientras que en el banquillo esperaría su oportunidad el neerlandés Luuk de Jong, autor del gol sevillista en el 1-1 con el que acabó el partido de la primera vuelta del torneo liguero disputado en Barcelona.



Lastrado por las bajas, sobre todo en defensa, el Barcelona pondrá a prueba su solvencia en un escenario y ante un rival más que exigente.



Sin embargo, el Barça también acude a la cita copera en plena racha triunfal. En LaLiga, los culés aún no han cedido ni un solo punto en lo que va de 2021. Han acumulado seis victorias consecutivas. La última, contra el Betis el pasado domingo (2-3), tras levantar un 1-0 en contra al término de la primera parte.



El cuadro catalán se está especializando en el arte de las remontadas, también en la Copa. La semana pasada, en los cuartos de final del torneo, los azulgranas neutralizaron un 2-0 adverso frente al Granada en los últimos minutos del partido. Llegados a la prórroga, los culés impusieron su ley para endosar un 3-5.



Así es como se plantaron a las semifinales de la competición, la única ronda que conserva el antiguo sistema a doble vuelta. En la ida, viajan a Sevilla con ocho bajas en el primer equipo. Y es que, tras hacerse un esguince en el tobillo izquierdo frente al Betis, el central uruguayo Ronald Araujo no ha sido el último en sumarse a la enfermería. Este martes se han conocido otras tres bajas: la del lateral Sergiño Dest, el centrocampista Miralen Pjanic y el delantero Martin Braithwaite. Todos ellos arrastran problemas musculares y no viajarán a Sevilla.



Tampoco lo harán los defensas Gerard Piqué y Sergi Roberto ni los atacantes Ansu Fati y Philippe Coutinho. Y el técnico azulgrana, Ronald Koeman, tendrá que reestructurar de nuevo la línea defensiva que tantos quebraderos de cabeza lleva causándole este curso.



Con la única plaza fija de Jordi Alba en el carril izquierdo, lo más probable es que el canterano Óscar Mingueza vuelva a ocupar el lugar de Dest en el lateral derecho y que los franceses Samuel Umtiti y Clement Lenglet formen la pareja de centrales.



En la medular, Sergio Busquets ocupará el pivote defensivo en un sistema de juego 4-3-3. Por delante, tendrá a Frenkie de Jong y a Pedri González, que regresarán más frescos al once tras descansar de inicio en el último duelo liguero contra el Betis.



Tampoco habrá sorpresas en ataque, donde ya se ha asentado la tripleta formada por Ousmane Dembélé, Antoine Grizemann y Leo Messi, que también descansó la primera hora en el Villamarín.



- Ficha técnica:



Sevilla: Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordán; Suso, Rakitic, Munir; y En-Nesyri.



Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann y Messi.



Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano).



Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.



Hora: 21.00 (CET) (20.00 GMT). EFE