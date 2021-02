Coudet: Nos quedamos con un sabor de que podían haber sido tres puntos

Fútbol Español

Madrid. Eduardo Coudet, entrenador argentino del Celta, expresó este lunes, tras el 2-2 contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, que su equipo vino a buscar "los tres puntos" y se queda "con sabor" de que podían haberlos logrado, aunque remarcó la dificultad del duelo ante "el mejor de la Liga".



"Vinimos a buscar los tres puntos. A ganar. Hicimos un gran primer tiempo y creo que no podemos hablar de errores en los goles, sino virtudes de ellos. En la última pelota del primer tiempo nos marcaron gol. Y en el segundo tiempo bastante temprano nos hicieron el segundo", repasó durante la rueda de prensa telemática.



"Sabiendo que es un rival de cuidado, el mejor de la Liga, con el mejor entrenador y un equipo durísimo, la verdad que vinimos a buscar los tres puntos, nos llevamos uno y nos quedamos con un sabor de que podían haber sido tres, pero sabemos que es un rival muy difícil en su casa. Sobre todo, me voy bien con la idea de juego, la intención y siempre pensando en mejorar. Enfrentar al líder y jugar de esta manera quiere decir que lo podemos hacer", enfatizó.



"A veces jugamos a lo que podemos y a veces jugamos a lo que queremos. Cuando están todos se intenta jugar a lo que queremos y cuando no las características de los jugadores cambian y tenemos que modificar", abundó Coudet, que habló de las incorporaciones invernales de Solari y Facundo Ferreyra, que fabricaron el 2-2.



"Fuimos a buscar características que necesitábamos, que se adaptan al sistema o a la idea que tenemos. Son dos recambios importantes que necesitan el ritmo de juego y competir porque son dos jugadores que venían sin competencia, pero las características las conocen", dijo.



"Con Augusto (Solari) ganamos un tiempo de adaptación, porque lo conozco, me conoce, sabe la idea y aceleramos mucho los movimientos y a Facundo (Ferreyra) vamos a intentar llevarlo otra vez a su mejor versión. Yo no dudo nunca que es un '9' que siempre ha hecho goles. Si lo podemos llevar a su mejor versión nos va a aportar mucho", destacó. EFE