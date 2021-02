Zidane: "Hazard tiene que cambiar algo"

Fútbol Español

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que el internacional belga Eden Hazard "no entiende" la razón de sus continuas lesiones, confía en que "un día" pueda "jugar bien sin lesionarse" en el conjunto madridista y para ello, afirmó, "tiene que cambiar algo".



"Queremos ver a Eden sin problemas, sin lesiones pero está teniendo muy mala suerte de momento. Es muy complicado, para él el primero porque quiere demostrar y jugar bien para el Real Madrid. Está siendo muy difícil para él. Es un jugador al que un día le veremos jugar bien sin lesionarse. Ojalá sea después de esta lesión y que pueda jugar en tres semanas", deseó Zidane.



Comparando las pocas lesiones de Hazard en el Chelsea con las diez que ha sufrido en año y medio en el Real Madrid, el técnico francés defendió la preparación de su futbolista pero aseguró que debe cambiar algo de su rutina.



"Eden no está contento de la situación y no la entiende totalmente porque hace de todo para estar bien, pero a veces son cosas que pasan en la vida a un gran jugador, lo tiene que aceptar y cambiar algo para que la situación sea diferente. Es el primero que quiere estar bien", dijo.



"Al final es mala suerte pero hay que ser positivos, decir que va a volver a jugar y prepararse bien porque sabemos el jugador que es y lo necesitamos al cien por cien", sentenció. EFE