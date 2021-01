Simeone: "Siempre uno trabaja para encontrarse con lo mejor"

Fútbol Español

Miércoles 13| 5:28 am





Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este martes que "siempre uno trabaja para encontrarse con lo mejor", expresó la felicidad que le genera que su conjunto juegue con la "pasión, la dedicación y el compromiso que sostiene" desde hace nueve años y destacó el "gran trabajo como equipo defensivo" en la victoria por 2-0 frente al Sevilla.



"Lo que más ilusión me hace a mí es que los futbolistas crezcan, el club evolucione, que cada partido que juguemos lo juguemos con la pasión, la dedicación y el compromiso que el equipo sostiene estos nueve años. Eso es lo que me hace feliz. Lo otro (el título de la Liga) es una consecuencia de esto que estoy diciendo", explicó durante la rueda de prensa telemática en el Wanda Metropolitano.



Su equipo es campeón de invierno con tres partidos de antelación. Sólo ha cedido siete puntos de los 48 disputados en esta Liga. "Siempre uno trabaja para encontrarse con lo mejor. El equipo está trabajando muy bien, salvo el episodio que tocó pasar en Cornellá (la eliminación en la Copa del Rey), y compite muy bien", repasó.



En la "fuerte competencia interna" también está una de las claves, según él, del actual momento del equipo. "A mejores opciones del equipo, y no saliendo del partido a partido, van sucediendo esta cosas que estamos viviendo", valoró tras el triunfo por 2-0 contra el Sevilla. Es su duodécima victoria en las últimas trece jornadas.



"Sabíamos que nos enfrentábamos a un rival muy bueno, que compite muy bien, que tiene un fútbol muy bueno, que asociativamente logran llevar el juego hacia donde ellos saben que pueden hacer superioridad numérica y generar lo mejor que tienen, los centros sobre la banda. Creo que absolutamente fue un gran trabajo como equipo defensivo", expuso el técnico.



En el minuto 17, el Atlético encontró "un muy buen gol de Correa". "Me pone muy contento su partido. Necesitaba un partido así. Jugó para hacer ese trabajo que necesitaba el equipo para que se pueda ganar el partido y encima pudo marcar", destacó.



"En el segundo tiempo empezó otro partido, donde no pudimos ya jugar como en el primer tiempo, también asomándonos en ataque, pero con una fortaleza defensiva, con un gran trabajo de Correa, Carrasco, Suárez, Lemar... Sabíamos que si defensivamente trabajamos bien teníamos muchas opciones de lastimar a un equipo que, por el ataque que tiene, muchas veces sufre defensivamente", analizó.



Y llegó el 2-0 de Saúl Ñíguez. "Ya el otro día el partido del Alavés hizo la jugada del gol en la previa del pase de Joao a Suárez y hoy metió un buen gol", explicó del centrocampista, suplente en cada una de las últimas seis jornadas de LaLiga Santander, cuando antes era una pieza indiscutible en el esquema de Diego Simeone.



"Como en todos los trabajos que tenemos en nuestra vida, primero el que tiene que tener la decisión y la fortaleza para querer salir de las dificultades es uno mismo. Y Saúl la tiene. Saúl trabaja, se esfuerza, compite, sabe que estaba en un momento que está jugando Lemar, que lo está haciendo muy bien, y compite para volver a tener su lugar", expuso de la situación del internacional español.



"Es un chico que le ha tocado vivir la mayoría de cosas muy buenas en el fútbol. Y en el fútbol hay veces que te toca vivir situaciones como le está tocando vivir. Empieza a asomarse y salir, sin bajar los brazos. No hay ayuda. La ayuda es de uno mismo. Y Saúl se está ayudando él mismo", añadió.



También fue preguntado por el fichaje de Moussa Dembélé, que será en las próximas horas jugador del Atlético procedente del Olympique Lyon. Ya está en España. "Estás más informado que yo (sobre la presencia del delantero en España). Hace cuatro horas que estamos metidos en el partido. Sé que está muy avanzado", apuntó. / EFE