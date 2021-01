Real Sociedad y Osasuna no pasaron del empate

La Real Sociedad no pasó este domingo del empate 1-1 ante Osasuna/Foto cortesía

Fútbol Español

Domingo 3| 3:53 pm





La Real Sociedad no pasó este domingo del empate 1-1 ante Osasuna, aunque el resultado le sirve más a los de Imanol Alguacil que al cuadro navarro, tras un partido igualado en el que Ander Barrenetxea neutralizó para los locales el tanto con el que el argentino Jonathan Calleri adelantó a los visitantes.



la primera parte y dominado por los locales sin éxito en la segunda.



Se inició el encuentro con unos minutos de tanteo, pero enseguida la defensa realista tuvo su primer y casi único despiste que aprovecharía el argentino Jonathan Calleri para marcar y adelantar a su equipo ante una Real que no encontraba vía para llegar a los dominios de Sergio Herrera.



Portu marcaría en el tiempo de descuento de este período pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego. Sin embargo la inercia ofensiva de los blanquiazules estaba orientada y el premio llegaría poco después.



La primera jugada del segundo tiempo generaría el empate, en una acción ofensiva conjunta de toda la delantera 'txuri urdin' iniciada por Oyarzabal, continuada por Portu y Willian José y rematada por el internacional sub-21 Ander Barrenetxea, que sigue haciendo méritos a tener mayor protagonismo.



La Real estuvo más reconocible en este período, llegó bien al área de Osasuna y tuvo sus opciones para adelantarse en el marcador, sobre todo en una doble acción de Barrenetxea.



El cansancio fue haciendo mella en ambos equipos y Alguacil y Arrasaste movieron sus banquillos en busca de soluciones que seguían sin llegar para una Real que buscaba con mayor énfasis el tanto del triunfo.



Los navarros tuvieron buenos minutos con la entrada de Jony y Roncaglia y también la Real disfrutaría de una gran oportunidad de gol de Jon Bautista, con los osasunistas sufriendo en el tramo postrero del partido.



Como tampoco estaba claro que la Real se llevara el partido ante el empuje rojillo, en los últimos minutos el empate sería bien valorado por ambos conjuntos y decidieron no hacerse más daño cuando ya el partido languidecía aunque Guridi tuvo en sus botas otra buena ocasión para el triunfo.



- Ficha técnica



1 - Real Sociedad: Remiro; Zubeldia, Sagnan, Le Normand, Muñoz; Guevara (Zubimendi, min. 78), Merino, Portu (Guridi, min. 66); Barrenetxea (Gorosabel, min. 78), Oyarzabal (Merquelanz, min. 66) y Willian José (Jon Bautista, min. 60).



1 - Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz; Moncayola, Iñigo Pérez, Kike Barja (Jony, min. 67); Rubén García (Torres, min. 67), Javi Martínez (Roncaglia, min. 85) y Calleri (Budidmir, m.77).



Árbitro: Pizarro Gómez (Comité Madrileño). Amonestó a Zubeldia (m.76) y Roncaglia (m.87).



Goles: 0-1, min. 20: Calleri. 1-1, min. 46: Barrenetxea.



Incidencias: partido de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander disputado en el Reale Arena de San Sebastián. EFE