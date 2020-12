Koeman y los elogios de Messi: "Lo agradezco porque es un jugador importante"

Fútbol Español

Lunes 28| 9:15 am





El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, se mostró satisfecho este lunes por los elogios que le dedicó el jugador azulgrana Leo Messi, durante una entrevista con la cadena de televisión española La Sexta: "Se lo agradezco porque es un jugador muy importante en nuestro club y en el mundo fútbol", dijo.



Koeman aclaró que, más que generarle "calma", las palabras de Messi bendiciendo su elección como técnico del Barça le provocan un agradecimiento hacia el futbolista argentino porque, según comentó en la rueda de prensa previa al Barcelona-Eibar, "a cualquier persona le gusta que se hable bien de él mismo".



Sin embargo, el entrenador afirmó que pese a los halagos, sigue "siendo el mismo". "Intento sacar al equipo adelante, estamos haciendo cambios en un año de transición donde Messi sigue siendo una pieza clave en el equipo", recalcó.



Por lo que respecta al futuro de Messi, Koeman también declaró estar "tranquilo" tras que el capitán azulgrana desvelara que esperará a junio para tomar una decisión: "Siempre he estado tranquilo y no voy a estar más tranquilo porque haya dicho que va a decidir su futuro a final de temporada".



"Esto no puede influir, nosotros lo que tenemos que hacer es sacar el mejor rendimiento de Messi en los partidos y ya veremos qué puede pasar", añadió.



Koeman también quitó hierro a la posibilidad de que el entrenador argentino Mauricio Pochettino acabe recalando en el banquillo del Paris Saint-Germain durante los próximos días: "Messi decide su futuro sin depender de un entrenador o de un país, son decisiones que cada uno tiene que tomar con su familia".



"No creo que un entrenador pueda influir en su destino", aseveró Koeman al respecto de las especulaciones que sitúan el fichaje de Pochettino por el PSG como un movimiento para atraer al futbolista argentino.



Sobre la baja de Messi ante el Eibar, partido que se jugará este martes a las 19.15, el técnico azulgrana explicó que el jugador se encuentra "con molestias en su tobillo". "Por eso no ha podido entrenar ni está en condiciones de jugar, y por eso le hemos dado más días de vacaciones", zanjó.



"Nuestro doctor nos ha dicho que una semana sin entrenar va a sentarle bien", afirmó Koeman antes de asegurar que, después del encuentro contra el Eibar, Messi volverá con normalidad.



"No tener a Messi siempre es una baja importante por su calidad y efectividad. Perdemos a un gran jugador, pero no tenemos un sistema para él. Él es parte de un sistema, tenemos suficientes jugadores que pueden jugar en la misma posición y hacer lo mismo que él", aseguró Koeman.



Por lo que respecta al capítulo de altas, el entrenador azulgrana avanzó que el atacante Ousmane Dembélé volverá a ser convocado tras estar de baja por lesión durante tres semanas: "Dembélé está bien, está entrenando desde hace días con el equipo. Esto quiere decir que, en principio, sí que va convocado".



Sobre el rival, Koeman declaró que "el Eibar es un equipo muy competitivo, e intentan presionar siempre al rival". "Tenemos que estar bien como en el último partido (0-3 frente al Valladolid) donde sí encontramos los espacios cuando hubo una presión".



El técnico azulgrana no desveló si repetirá con el sistema 3-5-2 que le dio la victoria frente al Valladolid o volverá al 4-3-3: "Se puede hablar mucho de un sistema, pero lo más importante es la energía y el trabajo de los jugadores. Cualquier sistema puede ser ofensivo y defensivo a la vez. Depende de la actitud del equipo".



En relación a las vacaciones de cuatro días que tuvo la plantilla por Navidad, Koeman declaró que "a veces un descanso es un entreno para un jugador".



"En un calendario tan apretado, hay que dejar descansar a sus jugadores, que puedan estar con su familia y descansar del fútbol. Físicamente, los jugadores están a tope y cuatro días de fiesta no son un problema. Por mi experiencia, yo sé que un descanso es importante mentalmente", aseguró.



Koeman también hizo balance de su 2020 y afirmó que, tras empezar el año como seleccionador nacional de los Países Bajos, ahora en el Barcelona está en un sitio donde le hubiese gustado estar "hace tiempo", aunque reconoció que "es un sitio complicado".



De cara al 2021, Koeman deseó que la situación sanitaria y el rendimiento deportivo del Barcelona mejoren: "Ojalá que el próximo año sea mejor en todos los sentidos, tanto en el tema del Covid como en el club".

EFE