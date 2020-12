Leganés y Sporting se alejan del ascenso directo tras empatar en el Molinón

Fútbol Español

Lunes 21| 7:42 pm





Madrid. El Leganés y el Sporting de Gijón no pudieron aprovechar los tropiezos del Mallorca y el Almería para acercarse a los puestos de ascenso directo a Primera, tras empatar este lunes 1-1 en el Molinón, en un encuentro que se resolvió con dos penaltis, uno para cada equipo, en los minutos finales.



El primero para el conjunto asturiano, que vio como el colegiado tras consultar las imágenes de video sancionaba a los 83 minutos con una pena máxima la impetuosa salida del guardameta del Leganés Iván Cuéllar, que acabó impactado con el puño al jugador del Sporting Borja López.



Un error del que Cuéllar pareció enmendarse tras detener en primera instancia el lanzamiento de Uros Djurdjevic, pero el delantero serbio, que sumó su décima diana de la temporada, estuvo más rápido que los defensores rivales y acabó anotando el que parecía definitivo 1-0.



Sin embargo, el Leganés no había dicho todavía su última palabra y logró igualar definitivamente la contienda a los 96 minutos, al transformar Borja Bastón un penalti cometido por Marc Valiente.



Este empate mantiene tanto a madrileños, cuartos, como a asturianos, quintos, firmemente asentados en la zona de promoción, pero lejos ya de las plazas de ascenso directo de las que les separan ocho y nueve puntos, respectivamente.



Eliminatorias de ascenso a las que siguió sin poder acercarse el Girona, que vio truncada su racha de cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota, tras caer este lunes por 2-0 en su visita al campo del Tenerife.



Ni el claro dominio del juego del que dispuso el conjunto catalán impidió al Girona sucumbir ante la eficacia de un Tenerife, que a los siete minutos de juego ya dominaba en el marcador (1-0), gracias a un tanto de cabeza del portugués Bruno Wilson.



El gole no cambio el guión del encuentro: dominio del Girona y efectividad del Tenerife, que sentenció la contienda a los 34 minutos con un gol (2-0) de Fran Sol, que permitió al Tenerife sumar un triunfo que rescató a los insulares de los puestos de descenso.



Plazas de promoción de los que también se alejó el Mirandés, tras verse sorprendido (0-2) por un Albacete, que diez jornadas después volvió a reencontrarse con el triunfo.



El conjunto manchego, que no vencía desde el pasado 25 de octubre, no sólo volvió a sumar de tres en tres, sino que acabó en Anduva con los 553 minutos que acumulaba, incluyendo la eliminatoria copera ante el Córdoba, sin marcar.



Y eso que el Albacete llegó a la cita sin sus dos principales referencias ofensivas, el ucraniano Roman Zozulia, baja por coronavirus, y Álvaro Jiménez, que se perdió la cita por sanción.



Pero la eficacia del senegalés del senegalés Pape Diamanka, que abrió el marcador a lo 31 minutos, y de Álvaro Peña, que diez minutos más tarde estableció el definitivo 0-2, posibilitaron el triunfo de los manchegos.



Una victoria que, sin embargo, no impedirá al Albacete seguir ocupando la última plaza de la clasificación, eso sí, a tan sólo cinco puntos ya de la salvación. EFE