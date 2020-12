Valencia y Athletic se condenan con un empate

Fútbol Español

El Valencia y el Athletic Club empataron a dos goles en Mestalla en un duelo de alternativas en el marcador y en el que tras adelantarse el equipo local, el visitante logró remontar, si bien finalmente el partido se cerró con una igualada que prácticamente supone una condena para ambos.



Tras una primera parte equilibrada en la que los valencianistas acabaron por delante en el marcador, la superioridad del Athletic en la segunda le llevó a remontar el marcador, pero el Valencia consiguió el empate en el minuto 83.



Pese a un arranque de partido con muchas imprecisiones en ambos equipos, fue el Athletic el que empezó más fuerte consciente de los malos inicios protagonizados por el Valencia en muchos partidos del presente curso.



El equipo de Gaizka Garitano se mostró más incisivo que el cuadro local, que veía cómo el Athletic merodeaba su portería en los 20 primeros minutos el partido, aunque sin mucho peligro para Jaume.



Fue un penalti lo que rompió la igualada en el marcador. Segundos después de que Uros Racic estrellase el balón en un poste, Dani García derribó al uruguayo Maxi Gómez en el área y Carlos Soler batió desde los once metros a Unai a los 25 minutos de juego.



El cuadro vizcaíno buscó una rápida reacción y Jaume tuvo que estirarse en una gran intervención para evitar el empate en una buena ocasión de Yuri tras un rechace.



El partido se equilibró tras superarse la media hora de juego, si bien en la recta final del primer tiempo el Athletic intensificó su presencia ofensiva, aunque le faltó remate porque le costaba mucho encontrar a Muniain y Villalibre.



La fuerte de salida del Athletic en busca del empate tuvo su premio a los diez minutos de reanudarse el partido tras el descanso. Un buen centro de Yuri desde la izquierda encontró finalmente a Villalibre para igualar el partido.



Tras el gol, el Athletic siguió llevando la iniciativa. Estaba más enchufado y poniendo en peligro la portería de Jaume, mientras que el Valencia no reaccionaba y bastante hacía con evitar el segundo tanto visitante.



Yuri se convirtió en una pesadilla para el Valencia por la banda izquierda. Sus incursiones fueron un constante quebradero de cabeza para los valencianistas, que no tenían ningún control sobre el partido y que no generaban nada en ataque.



El Athletic se adelantó de penalti. No llevaba ni un minuto sobre el terreno de juego Raúl García cuando asumió el lanzamiento que podía poner por delante en el marcador a su equipo y no falló a los 79 minutos, a pesar de que el meta local llegó a tocar el balón.



Pero cuando el Valencia estaba más tocado, logró igualar el partido tras una falta y un grave error de Unai Simón que aprovechó Manu Vallejo para marcar.



El gol invirtió las sensaciones. El Valencia se vino arriba y tuvo ocasiones para el tercero, mientras que el Athletic quedó tocado, aunque el marcador ya no se movió.





- Ficha técnica:



2 - Valencia: Jaume, Wass (Correia, m.71), Gabriel, Diakhaby, Lato, Racic, Soler, Yunus (Cheryshev, m.59), Guedes (Jason, m.71), Vallejo y Maxi Gómez.



2 - Athletic Club: Unai, Capa (Óscar de Marco, m.68), Yeray, Íñigo Martínez, Yuri, Dani García, Vesga (Unai López, m.46), Williams, Muniain (Unai Nuñez, m.85), Berenguer y Villalibre (Raúl García, m,77).



Goles: 0-1, m.25. Soler, de penalti. 1-1, m.54: Villalibre. 1-2, m.79: Raúl García, de penalti. 2-2, m.83: Manu Vallejo.



Árbitro: Del Cerro Grande. Mostró tarjeta amarilla a los locales Maxi Gómez y Jason, y los visitantes Vesga, Dani García, Unai López, Berenguer, Yeray y Raúl García.



Incidencias: partido de la decimotercera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Mestalla sin público en las gradas.



EFE