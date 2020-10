Joao Félix mantiene la buena racha del Atlético

Fútbol Español

Sábado 31| 3:43 pm





El Atlético de Madrid venció de forma clara a Osasuna (1-3) con el segundo doblete de la semana del portugués João Félix y se situó tercero en la clasificación, con 14 puntos, gracias a una gran segunda mitad en la que desarboló a su rival.



Osasuna salió a por todas con una gran presión cargando el juego por la banda izquierda con un Jony que no paró de buscar las cosquillas a Trippier, futbolista que no atraviesa su mejor momento. Los navarros encerraron a los madrileños en su campo durante los primeros 20 minutos.



El partido se fue igualando y los hombres del Cholo Simeone trataron de buscar João Félix, el jugador más en forma de la plantilla, que fue el protagonista del partido.



Roncaglia, quien avisó con un disparó muy lejano que a punto estuvo de sorprender a Oblak, cometió un claro penalti sobre Vitolo pegado a la línea de fondo. El portugués cogió rápidamente el balón para colocarlo sobre el punto de los once metros antes de anotar el primer gol.



El respeto y la brega fueron las notas predominantes vividas en una primera parte que finalizó con 0-1 favorable a los colchoneros.



Parecía que el guion se podía repetir en el inicio de los segundos 45 minutos, pero un penalti por mano de Oier pudo cambiar el curso del duelo. Joao Félix quiso poner el balón en el mismo sitio donde lanzó la primera pena máxima, pero el poste repelió el esférico.



Correa probó a Sergio Herrera, pero su derechazo acabó en un palo antes de fallar un uno contra uno ante el portero burgalés. El Atlético comenzó a combinar con mayor fluidez perdonando ocasiones claras de gol para doblar la ventaja en el marcador.



El técnico local, Jagoba Arrasate, no lo vio claro e intentó revertir la situación dando entrada a Budimir, Roberto Torres y Kike Barja de golpe. Dos minutos más tarde, Joao Félix trastocó los planes de remontada de Osasuna anotando el segundo gol para su equipo después de una buena acción combinativa.



A diez minutos del final, Budimir anotó su primer gol como rojillo tras un buen centro de Rubén García desde la banda derecha. El uruguayo Lucas Torreira puso la puntilla al encuentro con su gol en el minuto 88 y el Atlético tomó El Sadar por sexta vez en sus últimas 7 visitas.