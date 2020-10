El Villarreal deja pasar la opción del liderato ante rocoso Cádiz

Fútbol Español

El Cádiz y el Villarreal empataron a cero en un encuentro poco vistoso, con escasas ocasiones claras de gol y en el que los castellonenses dejaron pasar la opción de lograr un triunfo que les hubiera aupado al liderato frente a un conjunto gaditano rocoso, muy serio en la contención, pero con escasa llegada.



Tras este 0-0, una igualada con la que ambos parecieron sentirse satisfechos al final del encuentro, los dos equipos se sitúan en posiciones europeas en la tabla: el Villarreal, segundo con 12 puntos -a uno solo del Real Madrid-; y el Cádiz, que sigue sin ganar en casa, quinto con 11 después de siete jornadas disputadas.



El partido comenzó de manera intensa y a los 5 minutos, en un ataque del Villarreal, intervino el delantero cadista Álvaro Negredo colaborando en defensa, acomodándose un balón que pudo tocar su brazo derecho en el área local, aunque el colegiado vasco De Burgos Bengoetxea no consideró punible la jugada.



Un minuto después, Negredo anotó en la meta visitante el que pudo ser el primer gol del partido para el Cádiz, al aprovechar un rechace de un central tras un libre indirecto botado por Álex Fernández.



Sin embargo, a instancias del VAR y tras ver la jugada en el monitor a pie de campo, el árbitro anuló el gol por fuera de juego en una acción comprendida dentro de las funciones específicas de esta herramienta.



En la primera parte, el Villarreal tuvo más el control del balón frente a un Cádiz bien situado en su propia parcela, lo que impidió al equipo entrenado por Unai Emery encontrar huecos para poner en peligro la meta defendida por el argentino Jeremías Conan Ledesma.



El Cádiz intentó dar sensación de que podía anotar en la portería resguardada por Sergio Asenjo con balones largos hacia su vanguardia, pero ni el hondureño Anthony Lozano ni el madrileño Negredo encontraron vías de avance claras.



En la reanudación, el Villarreal salió más fuerte y cuando se habían jugado cinco minutos el francés Francis Coquelin disparó desde fuera del área, pero la pelota se fue a córner tras tocar en un defensa del Cádiz.



Manuel Trigueros lo intentó también para los visitantes en otro chut lejano que se marchó desviado, a los 7 minutos de esta segunda parte, en la que el Cádiz, con dos líneas de cuatro delante de su portero, cosió los espacios por los que podía atacar el Villarreal, que se perdía en intentos infructuosos de progresar en ataque.



En la recta final, una falta directa lanzada por Paco Alcácer la desvió en una buena intervención Ledesma a los 82 minutos y poco después, ya a punto de fenecer el encuentro, el colombiano Carlos Bacca no acertó a rematar a puerta cuando había quebrado a Ledesma en la ocasión más clara para los visitantes, con lo que el marcador no se movió.



- Ficha técnica:



0 - Cádiz: Ledesma; Akapo, Cala, Fali, Espino; José Mari (Nano Mesa, m.81), Jonsson, Álex Fernández, Salvi (Perea, m.86); Negredo (Jairo, m.65), Lozano (Malbasic, m.65).



0 - Villarreal: Asenjo; Gaspar (Peña, m.85), Albiol, Pau Torres, Pedraza; Coquelin (Foyth, m.85), Iborra, Trigueros (Bacca, m.72), Kubo (Chukweze, m.61), Moi Gómez; Alcácer (Santos, m.85).



Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Salvi y Jairo, y a los visitantes Mario Gaspar y Pedraza.



Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Ramón de Carranza sin presencia de público. EFE