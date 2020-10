La Real Sociedad devolverá el 70 % de los abonos correspondientes a 2020

Fútbol Español

Miércoles 14| 10:51 am





La Real Sociedad devolverá a sus socios próximamente el 50 % del abono correspondiente a 2020, lo que, sumado al 20 % que ya reintegró en junio, situará en el 70 % el dinero que no pagarán los abonados para compensar la imposibilidad de acudir al Reale Arena debido a la pandemia de la covid-19.



El presidente del club, Jokin Aperribay, ha anunciado esta medida en una rueda de prensa en Anoeta, la primera con periodistas en la sala de prensa desde el inicio de la pandemia, en la que ha repasado profusamente toda la actualidad de la entidad y ha anunciado que pretende abrir el campo a 1.000 espectadores en el partido de Liga Europa ante el Nápoles, el 29 de octubre.



El máximo mandatario del club vasco ha explicado que el 50 % que se devolverá en los próximos días corresponde a la segunda mitad del año, en la que los estadios van a seguir cerrados.



El club ofrecerá a sus socios dos posibilidades, ingresar el dinero directamente en sus cuentas o descontar la cantidad del abono del próximo año, que, en principio, se va cobrará íntegro, aunque, de continuar la pandemia en el mismo nivel y con las mismas restricciones, se adoptarán nuevas decisiones en 2021.



Ha anunciado que el próximo año no habrá medio día del club y que, en el caso de que se permita la entrada de público, los socios no deberán pagar por los partidos de la Liga Europa, en el caso de que la Real continúe en la competición en 2021.



El club calcula que ha dejado de ingresar 15 millones de euros debido a la pandemia, aunque aún espera cerrar las cuentas de este año en positivo, con un resultado de 3 millones, después de haber traspasado a los jugadores Diego Llorente y Gerónimo Rulli y no haber gastado nada en fichajes, ya que la única incorporación, aparte de los cedidos, fue la del David Silva, que llegó libre.



A pesar de tener el campo cerrado, la Real Sociedad ha incrementado en los últimos meses su número de abonados, tras registrar 142 bajas y 364 altas y situar la cifra en 35.222 socios a día de hoy.



Para afrontar el esfuerzo de devolver las cuotas, el presidente no ha hecho ningún planteamiento de reducción de salarios a los jugadores del primer equipo, a diferencia del acuerdo al que se llegó durante el parón por el confinamiento. EFE