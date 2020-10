Giménez explica cómo vivió el COVID: "Trataba de no salir de la habitación"

Fútbol Español

El defensor uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez, que regresó a los entrenamientos después de haber superado la COVID-19 tras dos semanas de aislamiento, explicó que, al ser el único infectado de su familia, trataba de "no salir de la habitación" para no contagiarles.



"La familia estaba bien y el único infectado era yo. Trataba de no salir de la habitación, estar siempre encerrado y eso me impedía entrenar", relató el defensor charrúa en unas declaraciones ofrecidas por el club.



Reincorporado a los entrenamientos desde el lunes, Giménez aseguró que se encuentra "bien" después de "un tiempito encerrado" que "por suerte ya pasó", pero en el que le resultó difícil entrenar en solitario.



"No es lo mismo entrenar en tu casa que con el grupo, con tus compañeros. Date cuenta que no tenía cancha, era muy poco lo que podía hacer", explicó el uruguayo, que reconoció que "los primeros días cuesta más" seguir el ritmo de sus compañeros.



"El ritmo lo voy agarrando poco a poco, los primeros días cuesta más, pero a medida que pasa el tiempo uno se va encontrando con el estado físico que tenía antes, que veníamos de la pretemporada. Seguimos preparándonos para que cuando pase el parón empezar fuerte", relató el zaguero charrúa tras el entrenamiento del jueves.



Giménez ve a sus compañeros con un buen estado de ánimo, pese a que el equipo no ha pasado del empate en los últimos dos encuentros, en los cuales tampoco ha logrado marcar, ni al Huesca ni al Villarreal, en ambos casos con idéntico resultado: 0-0.



"El grupo está trabajando bien, se ve que hay muchas ganas, mucha ilusión por parte de todos de conseguir las cosas, que todos estamos para sumar y eso es lo importante, que el grupo esté unido, porque esa es nuestra fortaleza", opinó el defensor.



Cuando termine el parón por los partidos de selecciones nacionales, el Atlético tendrá tres partidos en menos de diez días: dos salidas seguidas, a Balaídos para jugar contra el Celta y a Múnich (Alemania) para medirse al campeón de Europa, el Bayern, y un duelo en casa contra el Betis.



"Empiezan las competiciones más seguidas, por eso hay que prepararse bien, partidos importantes que son fundamentales porque nosotros vivimos del día a día. A prepararnos y encararlo de la mejor manera posible", sentenció el defensor uruguayo del Atlético. EFE