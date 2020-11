Yazici frena la racha positiva del Milan con un hat-trick en UEL

Los de Pioli no perdían un partido desde el 8 de marzo de 2019 /Foto cortesía

Europa League

Jueves 5| 7:08 pm





Un hat-trick de Yusuf Yazici acabó con la racha de 8 meses y 24 partidos sin conocer la derrota del Milan. Victoria del Lille que arrebata el liderato del grupo al líder de la Serie A y continúa invicto esta temporada.

Cuando empezaba a carburar el Milan llegó la jugada tonta del partido. Cometió Romagnoli un penalti de principiante que transformó Yazici engañando a Donnarumma. Pudo empatar poco después de falta directa Ibra pero Maignan, bien posicionado, pudo despejar el trallazo del sueco.

Poco más mostró la escuadra lombarda ante un Lille que se sentía cada vez más a gusto en el partido. Ante este panorama, Stefano Pioli hizo algunos cambios en su once tras el tiempo de asueto en busca de dar la vuelta al resultado pero nada más lejos de la realidad. Poco tardó Yazici en volver a ver puerta. Pared con Renato y disparo cruzado en una cantada del guardameta ‘rossonero’.

Una rápida contra del conjunto del norte de Francia se transformó en un golazo de Yazici, su tercero de la noche, el quinto del curso en Europa League. De nuevo, poco pudo hacer Donnarumma que se quedó mirando cómo el balón se colaba al fondo de la red. Hat-trick para el turco que se convierte en el segundo jugador en marcar tres al Milan en toda la historia de la competición europea en casa. El primero fue Rivaldo.

Tras ese jarro de agua fría, Pioli dio por perdido el partido dando descanso a Ibrahimovic. No gustó demasiado el cambio al sueco que no estaba teniendo su noche. Manda la acumulación de partidos y tocaba no quemar naves antes de tiempo.

También Galtier dio descanso al goleador de la noche dejando las riendas del ataque a un joven Lihadji que buscó sin descanso el cuarto. Aunque sin suerte, dejó destellos de calidad que podrían haber acabado en gol. Por suerte para el Milan, no llegó. /REUTERS