Las 5 jóvenes perlas de la Euro: Pedri, Saka, Donnarumma, Doku y Damsgaard

Eurocopa

Lunes 12| 5:55 am





Pedri González, Mikkel Damsgaard, Jérémy Dokú, Bukayo Saka y Gianluigi Donnarumma son los cinco jóvenes triunfadores de la Eurocopa que darán que hablar en los próximos años en el fútbol europeo. España, Dinamarca, Bélgica, Inglaterra e Italia, cuentan en sus filas con unos chavales que probablemente apuntalarán sus futuros proyectos. Así triunfaron en la Eurocopa:





PEDRI, EL MEJOR JOVEN Y EL FUTURO DE ESPAÑA



Las palabras de Luis Enrique sobre Pedri después de caer eliminado ante Italia, fueron contundentes y sonoras: "¿Alguien se ha fijado en la Euro lo que ha hecho un niño de 18 años que se llama Pedri? No lo ha hecho ni don Andrés Iniesta", aseguró.



Con esa frase, Luis Enrique puso sobre el foco el papel de un chaval que lo hizo todo bien durante la Eurocopa. Fue titular en los seis partidos de España, jugó todos los minutos incluidas las prórrogas excepto uno. Y, sobre todo, enseñó un fútbol efectivo, sin fallos (91'3 por ciento de pases buenos), lleno de kilómetros (76'1) y repleto de recuperaciones (25). Con amplio consenso, después del torneo fue elegido el mejor joven de la Eurocopa.





MIKKEL DAMSGAARD: EL SUSTO DE ERIKSEN LE ABRIÓ LAS PUERTAS



Damsgaard, con 21 años, llegó a la Eurocopa para foguearse en su primera gran competición internacional. La joven perla danesa, aún tenía a compañeros más experimentados por delante en el once titular. Sin embargo, el paro cardiaco que sufrió Christian Eriksen que le retiró de la competición, obligó a Kasper Hjulmand a adelantar los plazos del centrocampista del Sampdoria.



A partir del segundo partido de Dinamarca, Daamsgaard fue titular. Y no defraudó. Todo lo contrario. Se mostró al planeta fútbol como un jugador imaginativo, resolutivo y decisivo para su selección. Parte de culpa de que el cuadro escandinavo llegara a semifinales fue suya. Sus dos tantos, el segundo a Inglaterra que estuvo a punto de dar un billete a Dinamarca para la final, sirvieron para coronar una actuación sobresaliente.





JÉRÉMY DOKU, 90 MINUTOS PARA COLOCARSE EN EL ESCAPARATE



Con la mejor generación de futbolistas belga al borde de su final, la aparición de Jérémy Doku en la Eurocopa es un soplo de aire fresco para la selección que dirige Roberto Martínez. A sus 19 años, el jugador del Rennes dejó su sello en los escasos 164 minutos que jugó en el torneo repartidos en los choques frente a Finlandia en la tercera jornada de la fase de grupos y contra Italia en cuartos de final.



Precisamente, fue ante el cuadro transalpino donde Doku se desató y mostró que posee un talento especial marcado por su poder de desequilibrio. Consiguió desquiciar a la defensa de Italia y por su culpa peligró la victoria del equipo de Roberto Mancini. En ese partido, completó 8 de 13 regates, ganó 12 de 22 duelos y dio 17 pases buenos de 20. En solo 90 minutos, provocó la aparición de muchos clubes candidatos a hacerse con sus servicios este verano.





BUKAYO SAKA, EL AGITADOR DE SOUTHGATE



Probablemente, antes de la Eurocopa Bukayo Saka era el talento inglés que menos focos acaparaba. Oculto tras el éxito de Mount, Kane, Sterling, Jadon Sancho o Foden, pocos esperaban que uno de los nombres que más iba a sonar de Inglaterra al finalizar el torneo era el de una joya de solo 19 años que había sido de lo mejor del Arsenal esta temporada.



Comodín de Arteta para jugar en varias posiciones (lateral, extremo por la derecha, por la izquierda o incluso por el centro), para Southgate se convirtió en un agitador de partidos. Titular en cinco de los siete partidos por delante de Sancho, Mount o Foden, sacó a relucir su velocidad y profundidad para suerte de Inglaterra, que gracias a una jugada de Saka en semifinales frente a Dinamarca que provocó el tanto en propia meta de Kjaer, inició su remontada para jugar la final. En ella, por desgracia, falló uno de los penaltis que hundieron en la tristeza a un país que sigue sin ganar una Eurocopa.





GIANLUIGI DONNARUMMA, EL MEJOR JUGADOR DEL TORNEO



Si Pedri fue elegido el mejor joven, a sus 22 años Dunnarumma fue señalado como el mejor jugador de la Eurocopa. Para un portero, esa distinción tiene mucho mérito y el meta de Italia se la mereció con creces después de firmar dos tandas de penalti decisivas que dieron el título a su país 53 años después.



Las penas máximas que detuvo a Álvaro Morata en semifinales y a Jadon Sancho y a Buyako Saka en la final, unidas a una actuación sobria y efectiva durante los siete partidos que jugó con Italia, fueron suficientes motivos para que Donnarumma entre por derecho propio en la lista de los cinco mejores jóvenes de la Eurocopa. / EFE