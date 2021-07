Mancini: "Espero tener mañana la satisfacción que no tuve como futbolista"

Eurocopa

Sábado 10| 1:17 pm





Roberto Mancini, seleccionador de Italia, reconoció este sábado que vive "uno de los momentos más importantes" de su vida deportiva y expresó el deseo de que pueda "tener la satisfacción" que no tuvo en su carrera de futbolista, al referirse a ganar un gran trofeo con la selección, en víspera de la final de la Eurocopa de este domingo en Wembley contra Inglaterra.



"Es quizás uno de los momentos más importantes de mi carrera, porque tuve la posibilidad de jugar en una selección sub-21 y en una selección absoluta fantástica, pero no logramos ganar, pese a ser el mejor equipo en 1990. Espero tener mañana las satisfacciones que no tuve como jugador, pese a haber jugado en selecciones fortísimas", admitió Mancini en rueda de prensa.



El actual técnico de Italia fue en su carrera de jugador un excelente media punta, pero solo pudo rozar la gloria mundial con la selección "azzurra" que cayó en las semifinales del Mundial de 1990 contra Argentina.



Puede lograr la gloria europea en Wembley, donde también perdió una final de la Liga de Campeones contra el Barcelona en 1992, al frente de una Italia que definió con dos adjetivos, "divertida" y "completa".



"Estoy contento por todo el trabajo que hicieron. Todos dieron más del 100 %, si no, no hubiéramos alcanzado la final. Estoy contento", afirmó Mancini, antes de destacar los méritos de Inglaterra.



"Inglaterra es fuerte, incluso en el banquillo cuenta con jugadores muy buenos. Pero nosotros también somos fuertes. Raheem Sterling mejoró mucho, es rápido, será necesario tener cuidado. Pero más allá de él, son todos buenos, técnicos y rápidos", dijo.



"A nivel físico son más fuertes, pero el fútbol se juega con el balón en el suelo. A veces gana el más pequeño y esperemos que seamos nosotros los ganadores, tenemos que darlo todo", agregó.



Consideró que Italia deberá centrarse en sí misma para tener opciones de llevarse la segunda Eurocopa de su historia, tras la de 1968.



"Será un partido muy difícil, pero debemos pensar en nuestro juego. Será el último partido, si queremos disfrutar, lo tenemos que hacer mañana. Luego los chicos se irán a las vacaciones, pero mañana nos podemos divertir", afirmó.



"Inglaterra siempre contó con grandes equipos, a veces tuvo mala suerte en estos torneos. Será un buen día para jugar al fútbol, el estadio estará lleno. Cuentan con mucha calidad, si llegaron a la final es porque son un gran equipo", prosiguió.



El seleccionado de los Tres Leones contará con el apoyo de la casi totalidad del estadio este domingo, pero Mancini aseguró que eso no debe preocupar demasiado a sus futbolistas, que deben mantener la concentración en su juego.



"Esperemos oír nuestros aficionados al final del partido. Durante el partido tenemos que pensar en crear juego, en marcar, en defender bien. Esperemos que los oigamos al final", dijo.



También bromeó sobre la portada de un medio escocés, que este sábado comparó a Mancini con la película "Braveheart" (Corazón valiente) y le pidió evitar la gloria inglesa en la final.



"Es simpática la portada del diario, pero más allá de eso nosotros solo tenemos que hacer nuestro partido, teniendo claro que podemos hacerlo bien y hacer algo grande. Es solo un partido de fútbol", afirmó. EFE