Silhavy: "Dinamarca es un equipo muy fuerte"

Jaroslav Silhavy, técnico de la selección de República Checa, aseguró que Dinamarca, a la que se enfrentará este sábado en partido de cuartos de final de la Eurocopa 2020 en el estadio Olímpico de Baku, "es un equipo muy fuerte con un estilo similar" al de su conjunto.



"Aunque pueda echar de menos a jugadores que pueden causar baja, tienen muy buenos sustitutos y su calidad será idéntica. No nos espera nada fácil", aseguró Silhavy, quien explicó que Dinamarca es una selección que puede "cambiar de sistema sin problemas durante el partido", lo que es una complicación para el rival, pero que lo han estudiado y sus jugadores están preparados.



"Tenemos que igularles en compromiso y planteamiento. Somos capaces de hacerlo. Luego la calidad jugará también su papel. Un error puede decidir el curso del partido y decantarlo para un lado. Espero un partido muy igualado que se decidirá por pequeños detalles", apuntó.



Silhavy no desveló si el capitán Vladimir Darida, baja en los octavos de final, volverá al once inicial. "Ha recuperado la forma física, pero hay que ver cómo se siente después del último entrenamiento. No hay nada decidido al 100% sobre quién será titular. No es una decisión fácil. Darida está en forma, también está disponible Jan Boril y es una opción, así como Pavel Kaderabek", comentó.



Darida declaró que "se enfrentarán dos equipos que basan su juego en el trabajo en equipo. Dinamarca no tiene megaestrellas, pero sí jugadores de gran calidad procedentes de las mejores ligas y son muy fuertes como conjunto".



"Cuando se dice Dinamarca puede no sonar tan fuerte como Holanda, Francia o Italia, pero somos conscientes de que es un rival potente y de gran calidad. No veo que seamos favoritos, pero queremos ganar", señaló Darida, quien aseguró que está físicamente a punto para jugar si el entrenador así lo considera. EFE