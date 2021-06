Ferran Torres: "Luis Enrique ha hecho un papel fundamental"

Eurocopa

Sábado 26| 2:07 pm





Ferran Torres elogió el papel que desempeña el seleccionador Luis Enrique Martínez, del que aseguró que "ha hecho un papel fundamental" trasmitiendo "tranquilidad" en los momentos de dudas, cuando el gol no entraba.



"El mister ha hecho un papel fundamental con nosotros. Nos ha transmitido desde el principio su tranquilidad, sabía que si hacíamos nuestro fútbol la recompensa iba a llegar. Hicimos dos muy buenos primeros partidos, independientemente de que no consiguiéramos la victoria", reflexionó con los medios de la Federación.



"Tenemos 24 jugadores y puede jugar cualquiera. Simplemente nos dijo que jugásemos como sabemos, como estábamos entrenando y el resultado iba a llegar sin duda", añadió.



Admitió Ferran Torres que con las ocasiones que perdonaron ante Suecia y Polonia, las dudas surgieron en el grupo, pero resaltó la buena reacción que dejaron ante Eslovaquia para firmar la mayor goleada de España en una fase final.



"Cuando ves que estás jugando bien y la pelotita no te entra, es normal que empiezan a entrar un poco de dudas, pero ahí es cuando el jugador debe estar más tranquilo y seguir haciendo lo que está planeado porque esas dudas son dudas peligrosas", dijo.



Centrado ya en el duelo de octavos de final del lunes ante Croacia, Ferran destacó la calidad del rival sumado a su espíritu de lucha.



"Sabemos que es la actual subcampeona del mundo y tiene muy buenos jugadores como Modric, Rebic o Perisic, que pelean, que les gusta tener el balón y que son muy directos a la hora de hacer goles. Va a ser un partido muy bonito en el que cada uno va a proponer su idea de juego y el que mejor esté conseguirá la victoria", sentenció.

EFE