Martínez espera en Sevilla un campo "perfecto", a la altura del partido

Eurocopa

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, espera que el campo del estadio de La Cartuja de Sevilla, donde los Diablos Rojos disputarán los octavos de final de la Eurocopa contra un rival aún por determinar, esté perfecto el domingo, a la altura del nivel del partido.



"No lo hemos visto de primera mano pero sí, hemos oído que el campo no estaba en las condiciones que esperaba el equipo español", dijo en rueda de prensa el seleccionador de Bélgica, que el sábado viajará a Sevilla para disputar el encuentro el domingo a las 21.00 CET (19.00 GMT).



Martínez agregó que entiende que el estado del campo mejoró del primer al segundo partido y que se espera que vuelva a hacerlo de cara al encuentro del miércoles entre España y Eslovaquia.



"Espero que haya mejorado para el domingo. Para partidos de esta calidad necesitas una superficie perfecta y esperemos que sea el caso", dijo el técnico sobre la calidad de un césped que ha criticado el propio seleccionador de España, Luis Enrique.



El domingo a las 21.00 CET (19.00 GMT) Bélgica disputará los octavos de final contra el tercer clasificado del grupo D, E o F, que serían Suiza, que ya ha disputado sus tres partidos, o España o Portugal, virtualmente terceros en los grupos E y F, respectivamente.



Preguntado su ve a las selecciones de España, Portugal o, eventualmente, Francia, posibles rivales de Bélgica, como favoritos para ganar la Eurocopa, Martínez dijo que lo son, junto a todos los grandes equipos en un torneo sin un claro propietario.



"Son países que todos han ganado Eurocopas y eso les da una fortaleza mental (....), una mentalidad ganadora que hace falta (...). No creo que en este torneo haya favoritos, se decide día a día en el campo (...) pero esos tres equipos tienen la mentalidad para ganar este torneo", dijo el seleccionador de Bélgica.



Martínez agregó que los países que más le han impresionado por ahora son Italia y Países Bajos, que como Bélgica han ganado sus tres partidos en la fase de grupos, y consideró que jugar en casa es una gran ventaja.



"Hay diferencias muy, muy grandes cuando juegas en tu propia casa con tu propio público", dijo el seleccionador de Bélgica, país que no alberga ningún partido en esta Eurocopa multisede con final en Londres. EFE