"Damsinho" hace creer a Dinamarca con un gol histórico

En una semana dramática por la retirada del torneo de Christian Eriksen, su mejor jugador, Dinamarca, que ya está en octavos cuando parecía eliminada, ha encontrado a una nueva estrella: Mikkel Damsgaard, el mejor contra Bélgica y autor del primer tanto en la goleada anoche contra Rusia.



"Damsinho", como lo ha bautizado el seleccionador Kasper Hjulmand por su estilo de juego con cierto aire brasileño, se convirtió en el minuto 38 a sus 20 años y 353 días, en el goleador danés más joven en una fase final. El récord lo tenía antes Flemming Poulsen, que marcó a los 21 un tanto contra España en la Eurocopa 88.



Lo hizo en su quinto partido como internacional y siete meses después de debutar con la selección absoluta. Antes de esta Eurocopa, solo había jugado tres: dos amistosos contra Suecia y Alemania y un encuentro de clasificación para el Mundial frente a Moldavia, en el que marcó dos goles.



El colapso sufrido por Eriksen sobre el césped de Parken contra Finlandia (0-1) y su dramática reanimación dejaron conmocionada a Dinamarca, que en la primera vez que jugaba una fase final en casa, se veía de repente en una situación muy comprometida y con muchos interrogantes sobre su respuesta anímica y futbolística.



Frente a una potencia como Bélgica, Hjulmand tuvo que recomponer el equipo sin su mejor jugador. Y lo hizo de forma sorprendente. No tanto por el esquema (ya había probado antes con defensa de cinco) como por el elegido para "hacer" de Eriksen.



Descartó otras opciones más experimentadas y optó por poner de titular a Damsgaard, arrancando desde la izquierda pero con mucha libertad en todo el frente de ataque. El talentoso y desgarbado jugador del Sampdoria respondió con una actuación soberbia, moviéndose sin parar, tocando rápido, tirando regates. Incluso rozó el gol.



Dinamarca acabó perdiendo de forma increíble ese partido (1-2), pero encontró a un nuevo referente.



"Le llamo Damsinho. Lo he visto desde que llegó de Jyllinge (pequeña localidad al oeste de Copenhague) al Nordsjælland cuando aún era un niño. Entonces ya jugaba así, siempre lo ha hecho. Pero en un escenario como este... Sale a jugar a su forma, le da igual el rival", dijo entonces Hjulmand.



Hjulmand ha tenido mucho que ver en su evolución. Fue el técnico que lo hizo debutar en el primer equipo del Nordsjælland, una de las grandes canteras del fútbol danés, a los 17 años, en un partido de Copa. Y quien le fue dando minutos en liga hasta que explotó el año pasado firmando once goles, que le valieron el pase al Sampdoria.



En su primera temporada en Italia solo se ha perdido tres partidos y ha marcado dos goles.



"Solo tiene veinte años. Jugar de titular, debutar en la Eurocopa contra uno de los mejores equipos del mundo. Dice mucho de él que haya jugado así", afirmó Martin Braithwaite.



Contra Rusia, en un partido muy trabado en la primera parte, con un rival encerrado, a Dinamarca le costó mucho más. También a Damsgaard, al que los rusos no dejaron moverse con libertad.



Pero a la que le dieron un par de metros, recogió un balón enviado por Højbjerg en la frontal del área, avanzó, no se lo pensó y la colocó en el ángulo con un gran golpeo. El gol abrió el partido y el pase de Dinamarca en una de las noches más memorables que se recuerdan en el Parken de Copenhague.



"Es una locura que hayamos pasado. Este equipo, estos jugadores. Es fantástico formar parte de esto. Nunca he soñado con formar parte de algo tan grande, es un sentimiento maravilloso", dijo anoche "Damsinho", el joven talento en el que ahora confía una renacida Dinamarca para llegar lejos en la Eurocopa. / EFE