Page: Se siente como una victoria

Eurocopa

Domingo 20| 5:14 pm





(EFE).- Robert Page, seleccionador de Gales, aseguró este domingo que la segunda plaza conseguida en el grupo A de la Eurocopa, pese a perder 0-1 ante Italia en Roma, se siente "como una victoria" y no puede "estar más orgulloso de los chicos".



"No podría estar más orgulloso, se siente como una victoria, porque acabamos segundos. Sabíamos que sería difícil, que nos tocaría sufrir, pero hay que dar mérito a los chicos", afirmó Page en la rueda de prensa posterior al partido del Olímpico romano.



Gales cayó ante Italia por un gol de Matteo Pessina, pero pudo avanzar igualmente como segunda y se enfrentará en Ámsterdam al segundo clasificado del grupo B, en el que están Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia.



Page reconoció que quería "aprovechar el buen momento" anímico tras el triunfo de la anterior jornada ante Turquía, pero destacó el gran esfuerzo físico que su plantilla tuvo que hacer, después de disputar sus primeros dos encuentros en Bakú y viajar más de ocho horas para disputar el último duelo en Roma.



"Los chicos están cansados, vamos a ver cuándo vamos a Ámsterdam. No fue fácil. Tuvimos que ir a Bakú, luego a Italia. Hacer una Eurocopa por toda Europa es una óptima idea, pero a nivel logístico es una pesadilla", afirmó.



"Los chicos merecen muchos cumplidos por lo que vivieron", agregó.



También se rindió ante Gareth Bale, al que pidió un esfuerzo extra este domingo pese a los dos partidos exigentes disputados en Bakú ante Suiza y Turquía.



"Fue fenomenal, propició los dos goles contra Turquía. La manera en la que le pido jugar es dura, pero estoy muy feliz por lo que aporta a nuestro equipo. No se trata solo de goles o asistencias, es todo lo demás", concluyó. EFE