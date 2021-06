Países Bajos y Austria luchan por el liderato del grupo

Eurocopa

Miércoles 16| 10:17 am





Países Bajos y Austria buscarán este jueves el liderato provisional del Grupo C de la Eurocopa en un encuentro en Ámsterdam en el que ambas selecciones intentarán confirmar las buenas sensaciones que dejaron en sus estrenos frente a Ucrania y Macedonia del Norte, respectivamente.



El encuentro se celebrará a las 21.00 CET (19.00 GMT) en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam ante unos 16.000 espectadores y con cielo despejado y temperaturas veraniegas.



Austria es virtualmente líder del grupo tras derrotar a Macedonia del Norte (3-1) en un partido histórico que supuso el primer triunfo de su selección en la fase final de una Eurocopa, con goles de Stefan Lainer, Michael Gregoritsch y Marko Arnautovic.



La UEFA sancionado a este último con un partido sin jugar por haber insultado a los jugadores normacedonios tras marcar el domingo en Bucarest, al punto que el capitán austríaco y mejor jugador del partido, David Alaba, agarró a su compañero con firmeza por la mandíbula para exigirle silencio.



Arnautovic, que había salido en la segunda parte por Sasa Kalajdzic, se ha disculpado a través de las redes sociales y ha asegurado que no es racista, pero no podrá jugar frente a Países Bajos -antigua Holanda- con la selección austríaca que dirige el alemán Franco Foda.



Por su parte, el seleccionador neerlandés, Frank de Boer, ha reconocido en rueda de prensa que la ausencia de Arnautovic, de 32 años y delantero del Shangai Port chino, es una ventaja para los suyos porque "es un buen jugador".



Países Bajos llega con moral al encuentro, tras dominar a Ucrania el domingo en Ámsterdam y dejar un buen sabor de boca, con un buen Memphis Depay, un Frenkie de Jong muy seguro en los pases y un soberbio Denzel Dumfries, autor del gol en el minuto 85 que dio la victoria a los de Frank de Boer.



Tras una primera mitad sin goles, la Naranja Mecánica se adelantó con tantos de Georginio Wijnaldum y Wout Weghorst, pero los neerlandeses se dejaron empatar en dos jugadas aisladas de los eslavos con dianas de Andriy Yarmolenko y Roman Yaremchuk, hasta que Dumfries solucionó el enredo con un tanto de cabeza.



Con ese triunfo, que llegó tras un sufrido 2-2 ante Escocia en amistoso y un solvente 3-0 ante Georgia en el último encuentro de preparación para el torneo, los tulipanes van levantado expectativas tras siete años de ausencia de grandes torneos.



Prueba de ello es que una avioneta sobrevoló esta mañana el entrenamiento de Países Bajos arrastrando un cartel con un juego de palabras pidiendo a los neerlandeses que se comieran a los austríacos "como un filete vienés".



Es la segunda vez que un avión se inmiscuye en el torneo de la selección neerlandesa, después de que otro aparato cruzara el cielo del campo de entrenamiento antes del partido contra Ucrania para pedirle al técnico que jugara con un 4-3-3.



De Boer, que sustituyó en el banquillo a Ronald Koeman cuando este fichó por el Barcelona y que no despertaba entusiasmo entre los aficionados de su país, recupera para el duelo contra Austria al zaguero del Juventus de Turín Matthijs de Ligt, ausente en el debut por problemas en la ingle.



- Alineaciones probables:



Países Bajos: Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, De Jong, Wijnaldum, Van Aanholt; Weghorst y Depay.



Austria: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hintergger; Lainer, Laimer, Schlger, Sabitzer, Ulmer; Kalajdzic y Baumgartner.



Árbitro: Orel Grinfeeld (ISR)



Estadio: Johan Cruyff Arena de Ámsterdam.



Hora: 21.00 CET (19.00 GMT). EFE