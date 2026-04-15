Copa del Rey

Final de la Copa del Rey: Meridiano en vivo desde FoodKart

La gran final de la Copa del Rey 2026 se vivirá por todo lo alto a través de Meridiano Televisión desde el FoodKart de Cerro Verde

Por

Meridiano

Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 12:59 pm
Final de la Copa del Rey: Meridiano en vivo desde FoodKart
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Por Andrea Matos Viveiros

Más allá del partido entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, la verdadera experiencia comenzará desde temprano con una cobertura especial pensada para los fanáticos desde las instalaciones de FoodKart en Cerro Verde.

Meridiano y Foodkart se visten de reyes

Desde la 1:30 p.m., la señal arrancará con una antesala cargada de análisis, información exclusiva y un panel de especialistas que pondrán en contexto cada detalle del encuentro. Este despliegue tendrá un punto clave en Caracas, específicamente en FoodKart Cerro Verde, donde el equipo llevará la transmisión a la calle con un ambiente lleno de energía, e interacción con el público. 

El pitazo inicial está pautado para las 3:00 p.m., momento en el que comenzará a rodar el balón en Sevilla. Pero la experiencia para los asistentes y televidentes irá mucho más allá de los 90 minutos. Durante toda la jornada se realizarán dinámicas en vivo, activaciones y concursos que permitirán a los fanáticos ganar premios de la marca Meridiano, convirtiendo la transmisión en un evento participativo.

Así, Meridiano no solo ofrecerá el partido en vivo y gratis, sino también una cobertura integral que mezcla entretenimiento, análisis y contacto directo con la audiencia, haciendo de esta final una cita imperdible. Asiste este sábado 18 de abril al FoodKart de Cerro Verde junto a Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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