¡Contundente! Carlo Ancelotti rompió el silencio sobre Vinicius Jr. (+Video)

Vinicius Jr. se encuentra transcurriendo por su mejor momento en la presente temporada con el Real Madrid. El delantero brasileño ha anotado un total de cuatro goles y repartido dos asistencias en los últimos cinco partidos con la elástica del conjunto capitalino en todas las competiciones.

De esta manera, el internacional con la selección brasileña ha sido uno de los temas principales en los últimos días en las redes sociales y distintos profesionales del deporte; sin embargo, a pesar de sus grandes actuaciones en los últimos encuentros, estos comentarios se han generado debido a su comportamiento y a algunas acciones que ha tomado dentro del terreno de juego.

En el último partido de la “Casa Blanca” ante el RB Leipzig por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, el goleador brasileño fue objetivo de críticas por su ataque sobre Willi Orban, a quien el extremo del Real Madrid empujó con sus dos manos cerca de la cara del húngaro, provocando un mayor disgusto en el banquillo del cuadro alemán.

Carlo Ancelotti en defensa de Vinicius

A pocas horas del encuentro entre el Real Madrid y el Celta de Vigo por la jornada 28º de La liga EA Sports, Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación este sábado para comentar sobre la previa del enfrentamiento, y aprovechó para enviar un contundente mensaje sobre lo que ha estado pasado con Vinicius Jr. durante toda la temporada.

"He mirado atrás en la historia y nunca he encontrado un jugador tan perseguido como Vinícius. Le dan patadas, le pitan y le insultan. ¿Y qué tiene que hacer? Él marca goles y da asistencias. Y después tengo que hablar con él por su actitud. Creo que todo el mundo debe cambiar la actitud hacia Vinícius. Nunca ha pasado en mi historia personal que un jugador de gran talento sufra lo que está sufriendo Vinícius", explicó en rueda de prensa en italiano.

Para defender su postura sobre el extremo, el técnico recordó que "en Vallecas le dieron un golpe de karate en la cabeza y no hubo amonestación. Y ahora piden la roja por un empujón ante el Leipzig ". "No me olvido", añadió un Ancelotti que abogó por "no meter camisetas" en este asunto para hacer una evaluación correcta.

¿Cuándo juega el Real Madrid?

El Real Madrid medirá fuerzas ante el Celta de Vigo el próximo domingo 10 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. El silbatazo inicial del colegiado principal llenará los oídos de todos los presentes a las 18:30 hora local y 13:30 hora de Venezuela.