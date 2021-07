Neymar dice que la final ante Argentina es la que siempre soñó jugar

Copa América

Jueves 8| 10:31 pm





(EFE).- El brasileño Neymar afirmó este jueves que el partido de este sábado ante Argentina en Río de Janeiro, para definir el título de la Copa América, es la final que siempre soñó jugar.



"Era la final que siempre soñé en jugar. La final que a todo el mundo al que le gusta el fútbol espera de una Copa América. Un Brasil-Argentina, un clásico de muchos años por las dos selecciones ser grandes", declaró Neymar en un vídeo divulgado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) después del entrenamiento.



"Es por todos los títulos que ya conquistaron, por todos los que ya pasaron por las selecciones, por los que existen hoy. Para mí es una honra formar parte de este equipo de jugadores brasileños. Es obvio que las ganas de vencer son inmensas", subrayó.



Neymar recordó que en la final de la pasada Copa América, que Brasil conquistó en 2019 ante Perú en el estadio Maracaná, le tocó ver el partido desde la tribuna por haber sido separado por lesión antes de comenzar el torneo.



"Sufrí mucho, hice mucha fuerza. Solo que al mismo tiempo sabía que podría haber estado ahí en la cancha e, infelizmente, por cuenta de una lesión quedé por fuera. Es mi primera final de Copa América y voy con todo para conquistar este título", manifestó.



Destacó, además la amistad con el astro argentino Lionel Messi, con quien compartió vestuario en el Barcelona.



"Siempre lo dije. Es el mejor jugador que vi jugar. Es un gran amigo, solo que ahora estamos en una final y somos rivales. Yo quiero vencer este título, que como él es el primero también. Sé que él ha batallado mucho para un título con Argentina. Si yo no estaba ni estaba Brasil siempre fui hincha de Argentina", apuntó Neymar.



Antes de las declaraciones, el atacante del París Saint Germain francés había publicado en las redes sociales críticas contra los brasileños que le harán fuerza a favor a Argentina.



"Soy brasileño con mucho orgullo y con mucho amor. Jamás le hice fuerza o le haré en contra a Brasil, así esté disputando cualquier deporte, concurso de belleza o un Oscar. Si está Brasil soy Brasil. Voy a respetar, pero que se vaya para el c...", escribió el delantero.



El lateral Danilo, el enganche Éverton Cebolinha y el creativo Lucas Paquetá, entre otros, también dieron declaraciones al canal de televisión de la CBF en la que resaltaron el "partido histórico" de la Canarinha ante Argentina y el poder tener a Neymar en esa final.



"Jugar con Neymar también me da una tranquilidad enorme", afirmó Lucas Paquetá, quien con goles y destacadas actuaciones en lo que va de la Copa América se ha hecho un lugar en la titular de la selección brasileña. EFE