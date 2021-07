Brasil a la final en el Maracaná y espera por Argentina o Colombia

Copa América

Lunes 5| 10:00 pm





EFE. Brasil, el gran favorito y anfitrión de la edición 47 de la Copa América, venció este lunes a Perú por 1-0 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, y se clasificó, de la mano de su gran figura, Neymar, a la final del torneo de selecciones más antiguo del mundo.



El encuentro entre la Canarinha y la Blanquirroja mostró en el primer tiempo a un Perú indefenso y sin ataque frente al poder brasileño que llegó con peligro en varias ocasiones en las que se erigió como figura el guardameta Pedro Gallese.



La opción más clara de los dirigidos por Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' fue un doble remate en el área chica que supo rechazar Gallese de manera casi milagrosa.



Pero no hubo milagros para todo el partido y en el minuto 34 Lucas Paquetá anotó luego de una gran jugada de Neymar, quien hizo el pase para derribar la resistencia de los de Ricardo Gareca.



Para el segundo tiempo Perú salió con más coraje y tuvo más llegadas en los pies de Gianuca Lapadula, Renato Tapia y Yoshimar Yotún, pero un Brasil que jugó a media maquina no sintió peligro en el arco defendido por Éderson.



El partido se diluyó en los esfuerzos peruanos de mostrar algo más de lo exhibido en el primer tiempo, donde fue miedoso y no atacó a Brasil, hasta el pitido final del árbitro Roberto Tobar.



Brasil enfrentará en el Maracaná, el próximo sábado, al vencedor del partido entre Argentina y Colombia que se disputará este nartes en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.