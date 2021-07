Tite no se confía ante Perú porque "ellos también quieren llegar a la final"

Copa América

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", afirmó este domingo que su equipo no saldrá confiado en las semifinales de la Copa América ante Perú, porque ambos tienen el mismo objetivo: "llegar a la final".



En la rueda de prensa previa al partido que se disputará este lunes, Tite le restó importancia al 4-0 que su equipo le asestó a Perú en la fase de grupos y más aún a la victoria de la Canarinha frente al mismo rival en la final del torneo en 2019.



"Son partidos diferentes, en momentos diferentes, con situaciones diferentes" y con "niveles de exigencia muy altos", por lo que es necesario "jugar mejor que ellos para alcanzar nuestro objetivo, que es el mismo objetivo de Perú", sostuvo.



Tite se negó a revelar al sustituto de Gabriel Jesús, quien no estará en la semifinal por la expulsión que sufrió en el partido anterior, por una patada en el rostro al chileno Eugenio Mena.



"Básicamente quiero un equipo equilibrado", indicó.



El auxiliar de Tite, Cleber Xavier, quien le acompañó en la rueda de prensa, ahondó en las virtudes de la selección que dirige el argentino Ricardo Gareca y recordó que la goleada por 4-0 en la fase de grupos sólo se concretó en el segundo tiempo.



Xavier consideró que Perú ha evolucionado mucho y también apuntó que los partidos entre dos rivales que se "conocen tanto" siempre "son difíciles".



Según Xavier, los peruanos pueden sufrir la ausencia de André Carrillo, expulsado en cuartos de final, pero dijo que Brasil no puede confiarse, porque Gareca cuenta con Gianluca Lapadula, a quien se refirió como "una referencia nueva, que ataca mucho y hace muchos goles".



Así como en el caso de Perú, el auxiliar de Tite destacó el proceso de renovación que experimentan las otras selecciones que han llegado a las semifinales de la Copa América: Argentina y Colombia.



"Las selecciones suramericanas están evolucionando. Argentina tiene nombres nuevos. Colombia está haciendo grandes partidos". dijo Xavier, quien aclaró que Brasil no piensa todavía en la final del torneo.



Lo mismo dejó claro el centrocampista Fred, presente en la misma rueda de prensa: "Ni pensamos todavía en la final. Si pensamos en la final y no en el partido de mañana, pueden sorprendernos", declaró.



En relación al partido con Perú, Fred reconoció que Brasil puede "tener un cierto favoritismo por jugar en casa" y por el resultado anterior, pero alertó de que la Canarinha no se puede confiar.



"Perú va a venir muy motivado" y "tenemos que estar preparados", apuntó Fred, quien dijo creer que, para los jugadores del equipo de Gareca, será "el partido de sus vidas", por la posibilidad de llegar a una final de la Copa América por segunda vez consecutiva.



El partido se disputará este lunes en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, y el ganador se enfrentará en la final a Argentina o Colombia, que el martes disputarán la otra semifinal. / EFE