Messi: Sacamos adelante un partido difícil y dimos un paso más

Copa América

Sábado 3| 11:34 pm







Goiania. Lionel Messi afirmó que Argentina sacó "adelante un partido difícil" en el triunfo de este sábado por 3-0 ante Ecuador que le dio el pasaporte a la Albiceleste a las semifinales de la Copa América que se disputa en Brasil.



"Era un partido muy duro, sabíamos de la dificultad del rival. Fue muy peleado hasta que encontramos el gol, después se enredó un poco el partido. Lo importante es que dimos un pasito más. Nos falta un pasito para estar en esa ansiada final y esperemos que se nos de", expresó el capitán argentino tras la victoria en Goiania.



Con el triunfo, Argentina se citó el próximo martes en la segunda semifinal del torneo ante Colombia en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.



"Intentamos jugar, a veces no se puede, la cancha no ayuda mucho. Sacamos adelante un partido muy importante. Era uno de nuestros objetivos estar entre los cuatro mejores. Ahora tenemos que descansar porque hay poco tiempo para el próximo partido", agregó el autor del tercer gol en la victoria ante Ecuador y que es líder de artilleros del certamen con cuatro anotaciones.



Al ser consultado sobre su situación de haber quedado a un gol del récord de Pelé, de 77 goles a nivel de selecciones, Messi expresó: "Siempre lo digo: los premios individuales son secundarios, estamos acá por otra cosa. Quiero felicitar al grupo por el trabajo que está haciendo, hace muchos días estamos lejos de nuestras familias. Tenemos un objetivo y pensamos en eso. Somos la única selección que no rompió la burbuja".



Por su parte, el autor del segundo tanto, Lautaro Martínez, dijo: "Se vio a una Argentina protagonista, es lo que nos pide el entrenador. Hoy marcamos diferencia. Fue un partido exigente, es un equipo físico, que corre y que presiona".



"Seguimos todos el liderazgo de Messi. Hoy se vio nuevamente cómo marca la diferencia y vamos todos acompañándolo. Estamos felices y vamos por todo", completó el delantero del Inter de Milán que convirtió su segunda diana en el torneo.



Por último, Nicolás González reflexionó: "Tenemos que seguir ganando, sería algo muy lindo para nuestras familias y para el país. Siempre intentaré aportar lo mejor para el grupo. Nos vamos contentos: supimos controlar el juego y llevarnos la victoria".



"Messi nos sorprende día a día, cada vez se hace más fuerte y nos contagia a todos. Nos da confianza y alegría. Hay que seguir por este camino y disfrutarlo. Soñamos con dar el golpe pero hay que ir partido a partido. Tenemos nuestras armas para poder ganar", añadió el jugador traspasado al Fiorentina. / EFE