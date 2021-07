Tabárez sin "nada que reprochar" a sus jugadores pero triste por eliminación

Copa América

Sábado 3| 9:57 pm





Brasilia. El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez lamentó este sábado la eliminación de la Copa América en cuartos de final a expensas de Colombia pero matizó que nada tiene que reprochar a sus jugadores.



Admitió que sus pupilos quedaron "muy tocados", ya que tenían la ilusión de permanecer por más tiempo en la Copa América, pero advirtió que el foco ahora está en las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.



"Tuvimos alternancia, en el inicio de los dos tiempos fuimos dominadores, después ellos impusieron cosas", destacó Tabárez al término del partido jugado en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia.



Uruguay y Colombia disputaron un partido parejo que terminó sin goles y que, en la definición desde los 12 pasos, el portero David Ospina fue la pieza clave al detenerle los disparos a José María Giménez y Matías Viña.



El entrenador de la Celeste lamentó la falta de contundencia de Uruguay a la hora de la definición ya que los partidos pasan por "no recibir goles y por hacerlos".



"Es algo que habrá que mejorar. A veces se dan ciertas rachas negativas y es cuando más hay que insistir en trabajar para buscar las soluciones, el problema está detectado y la oportunidad vamos a tener de ver si lo solucionamos son los próximos partidos por Eliminatoria", resaltó.



El entrenador también recordó que esta es una eliminación de iguales características a la de la última Copa América, también jugada en Brasil, cuando quedó fuera por penaltis ante Perú.



"No hay nada que reprochar, simplemente lamentar que no podamos seguir en la Copa, pero no creo que le haya faltado respecto a otros momentos anteriores, creo en el juego el equipo mejoró", concluyó. / EFE