Éderson: "Tenemos tres porteros de muy alto nivel, pero solo uno puede jugar"

El portero Éderson Santana de Moraes, anunciado como titular con la selección brasileña para el partido de este viernes ante Chile por los cuartos de final de la Copa América de fútbol, afirmó este jueves que la Canarinha tiene tres porteros de "alto nivel", pero "solo uno puede jugar".



"El lado bueno es que tenemos tres porteros de muy alto nivel y cualquiera que actúe dará un buen resultado, el lado malo es que solo uno puede jugar. Pero quien gana es la selección brasileña", señaló Éderson en rueda de prensa previa al partido de este viernes en el estadio Olímpico "Nilton Santos", de Río de Janeiro.



Sin embargo, para el jugador del inglés Manchester City, la confirmación en el pórtico contra Chile no garantiza todavía una titularidad en el seleccionado dirigido por el técnico Tite.



"Dentro de la selección no tenemos una plaza asegurada. Quien está mejor viene a la selección principal y juega. Hemos entrenado bien y es una elección del entrenador. Pero tenemos tres porteros de mucha calidad y eso es lo que importa", apuntó.



Durante la presente edición de la Copa América, en la que Brasil defiende el título conquistado en 2019, también como anfitrión, Tite viene realizando una rotación de los porteros, en una determinación que no asegura la aparente titularidad de Álisson, del Liverpool inglés y que venía siendo el preferido del entrenador.



Álisson, Wéverton -del Palmeiras- y Éderson se han relevado la posición en los partidos del Grupo B en los que Brasil terminó invicto en la primera posición con diez puntos.



PREPARADO PARA LOS PENALTIS



Sobre la posibilidad ahora, en partidos de eliminación directa, de estar entre los cobradores de penaltis, como lo hace a veces en el Manchester City, Éderson resaltó que está preparado para esa misión en caso de ser designado.



"Sabemos que en el fútbol todo puede suceder y si el entrenador me escoge lo voy a hacer, pero tenemos cobradores de mucha calidad y tenemos que estar preparados para todas las situaciones", subrayó el portero, quien destacó también la importancia para su posición de saber "jugar con los pies".



"Hoy en día el fútbol evolucionó mucho y los equipos necesitan el pase mediano y el pase largo, por eso ahora un portero tiene un papel fundamental en los equipos a los que les gusta jugar y tengo esa cierta facilidad", comentó.



De otro lado, Éderson comentó que la posición de portero "evolucionó mucho" en el fútbol sudamericano y destacó la labor de sus dos compañeros en la Canarinha, de los argentinos Franco Armani y Emiliano Martínez y del chileno Claudio Bravo, su excompañero en el Manchester City y rival este viernes.



"Bravo es una persona con la que conversaba bastante en el día a día y va a ser muy bueno volver a encontrarlo. Estoy muy feliz por la temporada que él hizo en el Betis (de Sevilla)", destacó Éderson.



En cuanto a las condiciones de la cancha del estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, el portero brasileño dijo que "el césped no es disculpa, porque nos va a perjudicar a los dos. Será un partido muy duro que será decidido en los detalles".



El vencedor entre Brasil y Chile se enfrentará el lunes en Brasilia en una de las semifinales ante el ganador de la serie entre Perú y Paraguay, que jugarán también este viernes en Goiania. EFE