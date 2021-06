Lionel Scaloni: "Haber clasificado nos da tranquilidad"

Copa América

Luego del triunfo ante Paraguay por 1-0, segunda victoria en la Copa América, y de haber mantenido el invicto, el argentino Lionel Scaloni dijo que "haber conseguido la clasificación" da tranquilidad y que su principal preocupación es "el aspecto físico" de cara al futuro inmediato de la Albiceleste.



"Lo que me preocupa hoy es el estado físico de mis jugadores. Las condiciones no eran las mejores para jugar. El segundo tiempo también es mérito de Paraguay. Obviamente que hay cosas para mejorar como en todos los partidos", evaluó Scaloni en conferencia de prensa.



"Paraguay estaba fresco y nosotros veníamos de jugar hacía muy poco. En el segundo tiempo el equipo intentó que no nos generaran ocasiones y por momentos buscó algo más", dijo.



Y agregó que "La realidad es que Messi viene jugando todos los partidos y es muy difícil no contar con él. Es una posibilidad que el siguiente partido realicemos rotaciones. Haber clasificado nos da tranquilidad y ahora recuperaremos fuerzas y entrenamientos", anticipó el seleccionador.



"Creo que en los partidos en los que nos marcaron fueron situaciones puntuales. En lo defensivo el equipo está bien. Hoy hubo jugadores que trabajaron muy bien para el equipo", dijo el entrenador de un equipo que suma dos triunfos y un empate en la competencia.



"Lo lindo de todo esto es el proceso. Disfrutar del partido es difícil, especialmente cuando son encuentros friccionados y muy pocos se cierra rápido", cerró Scaloni.



Argentina regresará a Buenos Aires esta misma noche para preparar el encuentro ante Bolivia del próximo lunes por la quinta y última jornada de este Grupo A de la Copa América. / EFE