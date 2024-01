“Yo no juego en esas ligas”: Danilo Carrera asegura que Ricky Martin lo seguía en redes sociales y quería conocerlo en persona (+Video)

Durante una amena conversación en “The Morfi Podcast” el actor ecuatoriano, Danilo Carrera, reveló que cantante Ricky Martín lo seguía en la red social de Instagram. Además, en varias oportunidades recibió invitaciones para conocerlo en persona, petición que el también futbolista rechazó.

“Él quería conocerme. Nunca quise conocerlo, yo no juego en esas ligas”, agregó Carrera, quien a su vez confesó que el boricua era de una de los famosos que admiraba y seguía en su infancia.

Carrera tiene un historial amoroso extenso, estuvo casado con la actriz Ángela Rincón. También, fue pareja de la actriz mexicana Michelle Renaud y se le asoció con la actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, luego de recibir el Año Nuevo juntos en un evento que se desarrolló en el Times Square, Nueva York.

En la edición número 132 del podcast conducido por Danny Usca y Carlos Arellano inspirado en "historias de superación", fueron develados varios aspectos de la vida personal de Carrera. Sin embargo, la polémideca se desató cuando le preguntaron si algún famoso lo seguía en las redes sociales y de inmediato, respondió: “Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir (...). Obvio me va a seguir, yo soy el target del man”.

Cabe destacar que, el presentador ecuatoriano de 35 años de edad tiene una extensa trayectoria en la industria del entretenimiento. Asimismo, ha estado involucrado en múltiples “romances” y escenas “subidas de tono”. Una muestra de ello, cuando participó en el reality “MasterChef Celebrity Ecuador” y recibió todo tipo de propuestas indecorosas.