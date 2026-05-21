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Sandra Villanueva regresa con “Todo empieza a los 40… y continúa en los 50”

Por

Bárbara Chirino
Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 04:41 pm

El regreso de la obra parte del deseo del público de disfrutar más de esta pieza que promete entretener a los asistentes por más de una hora

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A propósito del regreso de su obra “Todo empieza a los 40… y continúa en los 50”, la presentadora venezolana Sandra Villanueva ofreció una entrevista especial para Meridiano, en la que dio más detalles sobre su show comedy.

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El evento, que se llevará a cabo el próximo 13 de junio en el Centro Cultural Chacao, llega años después de haber triunfado en muchos escenarios. Según las declaraciones de Sandra, el regreso de su obra parte del deseo del público de disfrutar más de esta pieza que promete entretener a los asistentes por más de una hora.

¡Dale click a la entrevista y conoce todos los detalles!

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