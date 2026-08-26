Reina de belleza venezolana se casó por todo lo alto en Cartagena: "Se disfrutó"

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El sábado 22 de agosto se casó en Cartagena, Colombia, Aura Consuelo Zambrano, Miss Venezuela Internacional 2001. A través de Instagram, la tachirense posteó imágenes y videos de la bonita celebración, llena de flores blancas.

El 23 de julio, la Miss Táchira había contraído nupcias por el civil con un ingeniero industrial llamado Francisco Colme, de quien se conocen muy pocos detalles.

Gran ceremonia

Sin embargo, la reciente boda fue más ostentosa, con un lugar decorado con rosas blancas, sillas doradas, luces y la novia llevando un vestido repleto de detalles y encajes.

Uno de los momentos más bonitos para los ahora esposos fue la caminata que realizaron por las calles de Cartagena hasta el lugar de la recepción, en compañía de mulatas que llevaron sus clásicas polleras blancas.

Aura compartió todo con sus más de 20 mil seguidores en Instagram, en especial el vestido de la firma Couture Laboratorio de Costura.

El cabello recogido, un maquillaje suave y un largo velo hicieron su trabajo para darle ese toque romántico a la novia, una de las reinas más destacadas del estado Táchira en el Miss Venezuela.

Mensaje de una gran amiga

La modelo, actriz y exreina de belleza Myriam de Abreu fue una de las invitadas a la celebración, compartiendo detalles de la fiesta y la iglesia.

"Tuve el honor de ser madrina de una novia que es mucho más que mi mejor amiga: es mi hermana de vida, mi familia elegida. Aura Consuelo, verte caminar hacia el altar fue uno de esos momentos que guardaré para siempre en el corazón", escribió la Miss Miranda 2007.