¿Qué ocurrió con Pierina España? Su hija aclara los rumores sobre su carrera

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Durante años, el retiro de Pierina España de la televisión venezolana estuvo rodeado de preguntas y rumores. La actriz, recordada por sus actuaciones en exitosas telenovelas, decidió apartarse de los reflectores cuando se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Ahora, su hija Adriana decidió hablar en las redes sociales sobre aquella decisión y aclarar qué ocurrió realmente. “A veces desaparecer de la vida que todos esperaban para ti… Es simplemente aparecer en la vida que tú querías”, anticipó.

Despejan las dudas sobre Pierina España

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Adriana quiso poner fin a las especulaciones que durante años acompañaron la salida de su madre de la televisión.

Frente a versiones que apuntaban a que Pierina España había desaparecido de la vida pública por distintas razones, su hija explicó que la actriz simplemente tomó una decisión personal. “Mi mamá no desapareció. Decidió cambiar los aplausos por los abrazos”, expresó.

De esa manera, dejó claro que el alejamiento de su madre de los escenarios fue producto de una elección de vida. Adriana explicó que Pierina prefirió dejar atrás los estudios de televisión, los estrenos y el reconocimiento público para dedicar más tiempo a su familia.

“Decidió cambiar los estudios de televisión por las reuniones de colegio. Cambió los estrenos por las cenas en familia”, añadió.

Finalmente apuntó: “Mi mamá nunca desapareció. Simplemente eligió vivir la vida que más feliz la hacía. Y creo que ese también es el tipo de éxito al que deberíamos hablar muchísimo más”.

Pierina España cambió los reflectores por su familia

La explicación de Adriana permite conocer una faceta mucho más íntima de una actriz que durante años estuvo acostumbrada a la popularidad y al cariño del público venezolano.

España alcanzó una importante trayectoria en la televisión nacional y protagonizó producciones como “Samantha”, “Alma Rosa” y “Estefanía”, títulos que ayudaron a convertirla en uno de los rostros reconocidos de la televisión venezolana.

Sin embargo, cuando su carrera estaba consolidada, decidió retirarse de la actuación. Con el paso del tiempo, la ausencia de la artista alimentó diferentes versiones sobre los motivos que la llevaron a alejarse de las pantallas.

Según el testimonio de su hija, la explicación estaba lejos de aquellas especulaciones, pues, Pierina había elegido concentrarse en su hogar y en acompañar de cerca el crecimiento de sus hijos.